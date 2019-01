Jazz contra la corriente y la lluvia en Mercedes

Comenzó anoche en Mercedes el principal encuentro internacional de jazz de Uruguay. La crecida del Río Negro afectó la zona del escenario natural del evento, en la manzana 20, por lo cual en esta ocasión la 12ª edición tendrá lugar en Plaza del Encuentro, en el otro extremo de la rambla costanera."Hay protocolos de seguridad que respetar. Aunque baje el río no se va a poder trabajar ahí porque queda todo húmedo y existen riesgos. Nos trasladamos a otro espacio que es muy bonito" informó Horacio Acosta, uno de los organizadores de la movida.

El trabajo de montaje del nuevo escenario ocupó a entre 150 y 200 voluntarios honorarios y a funcionarios municipales. Para esta ocasión, 170 músicos de 7 países fueron seleccionados por curadores internacionales entre 2.000 músicos que se postularon para llegar a Mercedes y compartir escenarios, clínicas y toques callejeros a lo largo de 9 días.

"Es un evento que ha crecido muchísimo y que por razones físicas, humanas y económicas, no podemos darle más trascendencia de la que tiene porque no tenemos capacidad. El primero lo hicimos con los 40 músicos que se presentaron, pero ahora se presentan entre 1.700 y 2.000 músicos de todo el mundo, interesados en venir. Y traemos a 170 que ya es una barbaridad, porque no hay un evento en el mundo que reúna a esta cantidad de artistas" aclaró Macoco, como se le conoce en Mercedes, al principal referente del evento.

En esta oportunidad vendrán representantes de Estados Unidos, México, Chile, Ecuador, Brasil, Argentina, además de Uruguay, que participa con tres bandas que quedaron mejor puntuadas que otras europeas, de acuerdo a los curadores de Francia, Argentina y Brasil, encargados de la selección de los participantes. Se aguarda más público que en 2018.