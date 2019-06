Jauría de perros mató 80 ovinos y lastimó a otros 160 en San Gregorio de Polanco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace exactamente una semana, Gabriela Bordabehere, recorría el campo que administra ubicado en San Gregorio de Polanco (Tacuarembó) cuando se encontró con más de 80 ovejas muertas y otras 160 lastimadas.

"En la recorrido nos encontramos con el potrero con todos los animales muertos y lastimados y di parte enseguida a la Policía, que vino a darme una mano, y en ese momento aparecieron cinco perros de los cuales pudimos capturar a cuatro gracias a personal de campo nuestros y perros la policía", contó a El País Bordabehere, administradora de la firma de un predio ganadero con ovinos.



"Hasta ahora vamos 80 muertas y 160 están lastimados. Se me van a morir más, yo creo que fueron más perros deben haber sido 10 perros", agregó.



Bordabehere indicó que una semana más tarde todavía se encuentran curando animales. "Vino la Policía Científica e hice denuncia en la Comisión de Tenencia Responsable y Bienestar Animal (Cotryba)", sostuvo.



"Hace más de 30 años que estoy acá, solo se siente impotencia, dolor, miedo y mucha soledad porque en estas instancias no sabés. Hoy tocó jauría de perros, me ha tocado abigeato", añadió.



Bordabehere estimó que la pérdida tras el ataque de la jauría es "por arriba de US$ 16.000". Se trata de "borregos merino ultra finos", explicó.



"Fueron entregados en un campo vecino", dijo Bordabehere sobre los perros que atacaron los ovinos. "En la noche (por ayer) se escaparon todos", agregó.