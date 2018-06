Jara sobre los comprobantes de Sendic: "No sé de qué caja me hablan"

La presidenta de Ancap, Marta Jara, dijo que no sabe "de qué caja me hablan" cuando le preguntan por los comprobantes de los gastos con tarjetas corporativas que Raúl Sendic dijo haber guardado en Ancap.

En declaraciones al programa La Mañana de El Espectador, Jara manifestó que los gastos de la empresa, incluidos los que han realizado los jerarcas con sus tarjetas corporativas, están ingresados en el sistema informático.



Consultada sobre la investigación administrativa que Sendic mencionó en abril, cuando declaró ante la Justicia de Crimen Organizado, la presidenta de Ancap sostuvo que esa investigación "tiene que ver con que se detectó una no sistematización del registro de este tipo de comprobantes, entonces queremos que nos expliquen qué había, porque recibimos respuestas diferentes de diferentes personas, pero es un tema que tiene que ver con un tema de archivo de respaldos".



"Los registros contables están informatizados y nosotros no tenemos otra evidencia que lo que está en el registro informatizado" indicó. Y añadió que "si alguien la tiene, que la aporte".

El expresidente de Ancap y exvicepresidente de la República declaró ante la prensa en abril que “existe una investigación en Ancap porque se perdió una caja con documentos" que comprueban los reintegros de dinero gastado con las tarjetas, "no solo míos, sino de varios directores de Ancap".



"No sé cuándo se perdió esa caja ni sabía, al principio de todo esto, que esa documentación no existía. Ancap no dice que la documentación sobre lo reintegrado no estaba disponible", aseguró y explicó que la investigación por este caso se inició en octubre del año pasado.



"Hay registros contables, los comprobantes son un respaldo en papel", manifestó Jara esta mañana.



La presidenta de Ancap mencionó que actualmente, la tarjeta corporativa es utilizada solo por los directores y que "casi no se usa".

Gas Sayago y los combustibles

Consultada sobre si tras el cierre de Gas Sayago reclamará el cobro por sus funciones como gerenta general, Jara respondió desde que ocupa la presidencia de Ancap se encuentra de licencia sin goce de sueldo. "En el plan de reposicionamiento (de Gas Sayago) hay un cronograma de cómo se van a ir reduciendo las actividades en la medida que se pone la empresa en orden, y creo que cuando llegue mi caso me van a aplicar las generales de la ley. Así que yo ejerceré mis derechos o no dependiendo del momento, no es un tema que me preocupe a mí ni que tenga algún tipo de injerencia en el plan de Gas Sayago".



Sobre las pérdidas de esa empresa, Jara sostuvo que si vemos la cuenta país, no es lo mismo que la cuenta de la empresa Gasa Sayago S.A.. Gas Sayago cobró una garantía de US$ 100 millones al primer requerimiento de GNLS. Esa garantía pagó US$ 26 millones de impuestos, hay un montón de activos generados que están en Puntas de Sayago de los cuales se va a beneficiar la Administración Nacional de Puertos en caminería y todo lo que hace al futuro puerto. Entonces, cuando hacemos la cuenta país, Gas Sayago queda prácticamente empatado".



Al ser consultada sobre si habrá un aumento en las tarifas de combustibles en julio, la presidenta de Ancap indicó que eso dependerá de "cómo se muevan" las variables como el precio del crudo y el tipo de cambio.



"Si la decisión fuera hoy", explicó Jara, "puedo decir que el promedio del barril está alrededor de 74 dólares, y el tipo de cambio, que cada uno haga su apuesta. Entre a la página web de Ancap y saque su numerito. Tenemos todos la misma información. Hoy habría que retocar al alza (pero) falta un mes", concluyó.