Jackson Bar despidió a empleado que expulsó a Romina Juani y su amiga del local bailable

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Jackson Bar emitió un comunicado tras la denuncia realizada por Romina Juani, Miss Trans Uruguay 2016, que denunció públicamente haber sido discriminada y expulsada de dicho boliche el fin de semana pasado junto a otra chica trans.

En la misma, Jackson Bar "lamenta los hechos ocurridos y en particular, deplora lo irrespetuosa o incorrecta terminología empleada para referirse a las denunciantes" y asegura que el empleado que las expulsó del local fue despedido.

En el comunicado también se remarcó que "no se trató de un hecho transfóbico".

El local bailable hizo las seis siguientes puntualizaciones:

"1) Reafirma su respeto total por la libertad y diversidad, al tiempo que rechaza todo tipo de discriminación, puesto que así lo marcan nuestros valores. tanto empresariales como personales de quienes integramos Jackson Bar.



2) El lunes 17.02 se puso voluntariamente a disposición de las autoridades de la IM con objetivo fundamental de aportar la información suficiente a fin de esclarecer los hechos y así alcanzar la verdad sobre lo acontecido.



3) El miércoles 19.02 se presentó en el Palacio Municipal a efectos de cumplir con la convocatoria realizada por el Servicio de Convivencia Departamental.



4) Ratifica la posición que ha manifestado ante las autoridades municipales y judiciales en cuanto a que no se trató de un hecho transfóbico, en tanto las involucradas ingresaron y permanecieron -por un lapso superior a las dos horas- disfrutando del establecimiento. Motivos ajenos a su identidad de género determinaron su retiro del lugar, siendo éstos explicitados a las autoridades competentes.



5) Lamenta los hechos ocurridos y en particular, deplora lo irrespetuosa o incorrecta terminología empleada para referirse a las denunciantes por parte de un integrante del personal del establecimiento quien ha manifestado su absoluto arrepentimiento. Peso a ello, se ha resuelto la remoción de su cargo.



6) Ha adoptado, desde ya, medidas que contribuyan a la capacitación y sensibilización de su personal, puesto que no admite la reiteración de un episodio de estas características".

En el comunicado, Jackson también estableció que cuenta con la "plena seguridad en que los términos de esta denuncia habrán de esclarecerse rápidamente, así como reafirmamos nuestra absoluta confianza y respeto por las autoridades competentes".



Además, exhortaron y se comprometieron a "un diálogo constructivo, alentando a una sociedad sin divisiones y a una efectiva convivencia sin discriminación para todas las personas que habitan, disfrutan y construyen Montevideo a diario".

Según dijeron ayer los responsables del local a las autoridades de la Intendencia de Montevideo, la discusión que terminó el sábado con la expulsión del Juani y una amiga del boliche Jackson Bar se inició por dos carteras que ellas colocaron encima de la barra