Interpol advirtió por estafas en compras web de suministros médicos

Por la pandemia del nuevo coronavirus hubo un aumento en la demanda y necesidad de compra de suministros médicos como, por ejemplo, mascarillas quirúrgicas. Ante este escenario, la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) advirtió "tomar las precauciones del caso y ser precavidos al adquirir suministros médicos en línea", según informó el Ministerio del Interior en un comunicado este martes.



Como consecuencia del brote del virus "surgieron un sinfín de tiendas, sitios web, cuentas de redes sociales y direcciones falsas de correo electrónico que dicen vender estos productos". Sin embargo, las víctimas, en vez de recibirlos, "pierden su dinero".



Las modalidades de estafa vinculadas a dicha pandemia son varias. Una de ellas es la telefónica donde los delincuentes "se comunican con la víctima haciéndose pasar por personal de una clínica u hospital". En la conversación le manifiestan "que un familiar suyo contrajo el virus, solicitándole el pago para su tratamiento".



Luego, se registró que estafadores envían correos electrónicos donde "dicen ser de autoridades sanitarias nacionales o mundiales". En esos casos, engañan "a sus víctimas para que las mismas brinden sus datos personales y de pago o para que abran un archivo adjunto que contiene un programa malicioso".

Consejos de Interpol

La organización, según recolectó el Ministerio del Interior, brindó signos de advertencia para cuando se realizan compras, o en el caso de recibir correos electrónicos o enlaces donde se ofrece asistencia médica.



Una de las recomendaciones es "verificar independientemente" la sociedad o persona que vende los productos. Además, dice que hay que "tener cuidado con los sitios web falsos. Los estafadores muchas veces utilizarán una dirección web similar a la original, por ejemplo abc.org en lugar de abc.com”.



En la misma línea, para las compras web aconseja buscar comentarios de compras de otros usuarios. De esa manera se podría comprobar si hay quejas de personas que no recibieron los artículos.



Asimismo, explica que se debe desconfiar si la cuenta bancaria que brinda la compañía es de un país distinto de donde está establecida. "Si cree haber sido víctima de estafa, notificar a su banco inmediatamente para que el mismo pueda detener el pago", agrega.



Por otra parte, en relación a la modalidad de estafa a través de correo electrónico, Interpol brinda el siguiente consejo: "No hacer clic en enlaces, ni abrir adjuntos que no esperaba recibir o que provengan de un emisor desconocido".



Por último, agrega que se deben tomar "las precauciones necesarias a la hora de recibir un e-mail no solicitado en el que ofrezcan equipamiento médico o soliciten alguna información personal para alguna revisión médica".