Interés de China en estadio de baby fútbol

Martínez dijo que una de las posibilidades concretas de inversión que trajo al país es la construcción de un estadio de baby fútbol en la avenida Dámaso Antonio Larrañaga, muy cerca del Antel Arena. "La Intendencia va a poner un dinero, pero estamos requiriendo un complemento de financiamiento", explicó.

Esta inversión incluiría el intercambio con niños de China que llegarían a Uruguay a jugar al fútbol acompañados por sus padres, para quienes habría que prever soluciones de hospedaje.

Martínez también se reunió con representantes de la empresa de automóviles BYD, la que está interesada en incrementar la pequeña flota de taxis y ómnibus eléctricos de Montevideo.

"No se trata solamente de ser un exportador de materias primas hacia China, también hay que buscar alianzas estratégicas que permitan unir el impulso tecnológico y la capacidad de financiamiento chino a la capacidad de uruguayos de generar tecnología. Le contábamos a los chinos que en pocos años pasamos a ser uno de los siete países más digitalizados del mundo; somos parte de un grupo selecto, lo cual abre un montón de oportunidades que tenemos que aprovecharlas", destacó el intendente.

"Turismo político".

Martínez insistió en que este tipo de viajes no deben ser utilizados como una forma de "turismo político". Desde que asumió en el cargo, hace casi tres años, el intendente hizo un promedio de un viaje por mes al exterior. Él y su gabinete, integrado por 13 miembros, han efectuado más de 100 viajes en lo que va del período.

"Las relaciones internacionales son una construcción ladrillo a ladrillo, lue- go hay que hacer un seguimiento. Visitar un país para decir visité un país más, hacer turismo político, eso no. Hay que tener cosas concretas. Siempre digo: minimicemos las reuniones presenciales, tengamos reuniones por skype. La política internacional no tiene que ser una forma de turismo político, eso es gastar la plata de los ciudadanos al cohete", subrayó.