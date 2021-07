Intendente Lima desactivó la huelga de un hombre que llevaba 16 días sin comer

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Salto, Andrés Lima, regresaba de Montevideo el jueves cuando en el kilómetro 453 de la Ruta 3, en la zona de Chapicuy (localidad sanducera de 1.400 habitantes, a 40 kilómetros de Salto), observó un cartel que decía “Huelga de Hambre”. Se trataba de Luis Mendieta, de 39 años, que llevaba 16 días sin comer.

Según informó el huelguista a El País, la razón de su protesta era que había sido “engañado por las autoridades departamentales y locales”, que se habían comprometido con él y con una serie de familias que quedaron sin trabajo, a apoyarlos con un emprendimiento para así salir adelante por sus propios medios. “Pero no cumplieron y nos dejaron tirados, sin soluciones. No pude ni siquiera pagar más el recibo de luz de mi casa, y mi familia ya no tiene qué comer”, expresó.

En Chapicuy la crisis por la pandemia llevó a una merma del trabajo rural y otro tipo de tareas. Por eso Mendieta tomó contacto con las autoridades locales y les pidió la ayuda necesaria para que los hombres de la zona comiencen a hacer bloques para vender, y las mujeres monten un lavadero de autos sobre la ruta.

Mendieta contó a El País que Lima pasó por el lugar, conversó con él y luego siguieron en contacto por Whatsapp. El intendente se comprometió a ayudarlo, aseguró el huelguista. “Pero lo hizo a título personal. Me dijo que me daba los materiales para concretar el emprendimiento, siempre y cuando yo levantara la medida de huelga, porque me estaba haciendo mal a mí y a mi familia”, relató. Él aceptó la condición.



La intención de Mendieta ahora es “llevar a cabo una fábrica de bloques”. El alcalde de Chapicuy, Milton Laurencena, se comprometió a apoyar para que el emprendimiento salga adelante. También hubo jerarcas de UTE que se acercaron.

Consultado a respecto, Lima se limitó a confirmar la situación. “Ojalá con nuestra ayuda pueda concretar este emprendimiento que le dé un sustento en estos tiempos tan difíciles”, concluyó.