Intendente Antía criticó advertencia del Inumet

"Hay mucha payada", aseguró el jefe comunal al comentar el impacto que causó la alerta roja emitida por el Inumet, que en los hechos provocó que no hubiera clases en todo el departamento de Maldonado, además de servicios públicos y privados que no se prestaron durante la jornada.

"Hace mas de dos días que nos están diciendo que hay alerta roja y hoy en Maldonado no trabajó nadie. Los gurises no fueron a las escuelas y a los liceos por protección lógica. La Intendencia no trabajó", dijo.

El jefe comunal aseguró que tenía en su poder información técnica de "alto nivel" por la cual se le adelantó que los vientos no superarían los 70 kilómetros por hora. "En esto del manejo de la información hay que ser mucho más preciso", insistió.