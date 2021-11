Intendencia de Rocha y privados propusieron a Turismo subsidiar PCR de turistas por altos costos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Rocha junto con la Corporación Rochense de Turismo le propusieron este jueves al ministro de Turismo, Tabaré Viera, que se subsidien los test de PCR que se tienen que realizar los turistas al séptimo de haberse hecho el primer hisopado requerido para ingresar al país.

"Entendemos que hay una gran dificultad con el PCR de los siete días, con los costos increíbles que tiene Uruguay, y estamos trabajando para darle un poco de equidad al turismo y a la salud", dijo a 970 Noticias (Radio Universal), Federico Zerbino, director de Turismo de Rocha.



El jerarca indicó que los precios que se manejan en Uruguay no condicen con los que se manejan en la región. "Por eso estamos haciendo, junto al sector privado, una campaña de colaborar con el PCR de los extranjeros, poniendo US$ 25 por persona", detalló.



De esta forma, explicó, se lograría contener el precio y acercarlo más al costo que se ofrece en otros países por la realización del test. Actualmente en Uruguay el importe total ronda los US$ 100 en los laboratorios privados.



"Tenemos dos cotizaciones en Rocha y superan los US$ 100 y con esos costos en Rocha es muy difícil trabajar con turistas extranjeros. Por eso el Centro de Hoteles nos hizo llegar la propuesta de que los hoteles de Rocha van a poner US$ 25 por personas con estadías mayores a seis días, para subsidiarlo", expresó el director.



Zerbino indicó que, en base a esto, la solicitud al Ministerio de Turismo es que pueda subsidiar el otro 50% que completaría el subsidio total para los hisopados. Por tanto el planteo realizado a Viera es que se adquiera un paquete de hisopados con precios contenidos y que sume el 50% restante.