Intendencia de Montevideo suspendió por 12 días sin goce de sueldo a directora del Solís

En julio del año pasado se conoció que la Intendencia de Montevideo (IMM) había resuelto iniciar un sumario a la directora del Teatro Solís, Daniela Bouret, luego de concluir una investigación administrativa que arrojó un resultado desfavorable hacia la gestión de la jerarca.



Este jueves una resolución firmada por el intendente Christian Di Candia dio por terminado este sumario y determinó sancionar a Bouret con 12 días de suspensión sin goce de sueldo, de acuerdo a lo que informó El Observador y confirmó El País.

La denuncia contra Bouret fue presentada por más de 50 funcionarios del Teatro Solís.



En el “considerando” de la resolución —a la que accedió El País— se indica que “surge probado” que Bouret “ha proferido un trato inadecuado e irrespetuoso hacia la funcionaria Sra. Mercedes Olivera, a quien frente a otros compañeros le recriminaba y le hablaba de mala manera, destratándola”.



Se agrega, por otra parte, que en relación a un exfuncionario —Sabat Bravo—, a quien la directora del teatro le “habría cuestionado sus certificaciones médicas”, Bouret “actuó en forma indiscreta, en cuanto a que no habría razón para cuestionar los certificados desde el punto de vista médico, no correspondiendo hacer comentarios frente a otros funcionarios respecto a la enfermedad del funcionario o a lo excesivas que le parecieran las certificaciones”.



En esta línea se añade que Bouret “actuó con falta de diligencia ya que en cuanto a la sospecha de que (ese funcionario) estuviera trabajando bajo los efectos de estupefacientes y el mal relacionamiento entre éste y algunos funcionarios que era plenamente conocido por la jerarca, debió actuar más allá de la existencia o no de protocolos”.

El 27 de febrero pasado El País dio cuenta de que la IMM había hecho un llamado para el cargo de director del Teatro Solís, dado que el contrato de Bouret vence en mayo próximo. El nuevo director asumirá hacia mayo, como resultado de un llamado que cerró el pasado viernes 7, y al que se presentaron 21 postulantes, que ahora serán evaluados a través de un tribunal. Bouret, que ocupa el cargo desde mayo de 2014, está entre los postulantes a este llamado 2020.



En agosto de 2018 el semanario Búsqueda había informado que 54 de los 80 funcionarios del Teatro Solís habían redactado una carta con fecha de julio —titulada "Pedido de ayuda"— y que había sido elevada al Servicio de Salud y Seguridad Ocupacional del gobierno departamental. En la misiva se afirmaba que en el Solís se vivía un “sentimiento generalizado de malestar y desconfianza”, provocado por el “accionar reiterado e intencionado” Bouret.



Bouret dijo en ese momento a Búsqueda: "Esa carta surgió en el mismo momento en que el teatro comenzó a descontar de su salario a los funcionarios que no cumplen con sus contratos laborales. Por primera vez en 14 años se están haciendo esos descuentos, que comenzaron hace tres meses".