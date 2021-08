¿Por qué la Intendencia de Montevideo retiró las papeleras de cinco plazas y parques?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Empleados municipales retiraron las papeleras de cinco lugares de la ciudad en el marco de un plan piloto que busca "promover que los espacios públicos de Montevideo estén libres de residuos", informó la intendencia a través de un comunicado.

Los puntos que ya no contarán con lugares para tirar los residuos son las plazas Pepe D’Elía, Argentina, Federico Chopin, de la Democracia y el parque lineal sobre calle Santa Mónica.



Entonces ¿dónde deberán depositar la basura que generen las personas que vayan a esos puntos? El objetivo es que quienes asistan la tiren en los contenedores cercanos o en sus domicilios. Para esto, además, se incluyó la entrega de unas "bolsas lavables reutilizables para que las personas puedan depositar los residuos que generen en los espacios públicos y trasladarlos para su correcta disposición", indicó la comuna.



"La pandemia nos ha demostrado la importancia de tener buenos espacios públicos. Entonces la pregunta es esta: si los queremos tanto y yo tengo en una plaza, 10, 20, no sé, una gran cantidad de papeleras y contenedores, ¿no estoy de alguna manera invitando a que en esas papeleras se ponga cualquier cosa? Porque es lo que está pasando", dijo por su parte la intendenta de Montevideo Carolina Cosse ayer jueves en rueda de prensa.



La jefa comunal indicó que "por la vía de los hechos hay un incentivo objetivo a que se coman una fruta y tiren la cáscara, tiren en pañal del nene... no sé, hay demasiado", dijo.



"Entonces dijimos bueno, vamos a cambiar el incentivo al revés. Vamos a sacarlas, pero vamos a darles elementos a la gente para que se lleven los residuos", indicó en referencia a las bolsas lavables.



En el comunicado, la intendencia agregó que en los cinco puntos que están incluidos en el plan piloto también se reforzará la limpieza y se realizarán acciones de concientización "en diálogo con vecinas y vecinos de la zona, instituciones y comercios".



Esta experiencia piloto, que se enmarca en la campaña "Cuidar el ambiente también depende de vos", será evaluada para posteriormente aplicar al resto de los espacios públicos de la ciudad.