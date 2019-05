Intendencia mantiene intervención en la Plaza Zabala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo resolvió continuar con las obras de instalación de los bancos en la Circunvalación Durango, frente a la Plaza Zabala. La autoridades entienden que hay contratos con empresas privadas, encargadas de instalar la infraestructura, que deben ser cumplidos. No obstante, en las próximas horas se reunirá el ejecutivo departamental para analizar la situación.

Una delegación de cuatro vecinos se reunió con la directora de Desarrollo Urbano, Silvana Pissano, el director de Paseos Públicos, Álvaro Paciello, y el arquitecto Marcelo Roux.



En la oportunidad, se presentó una carta con 300 firmas de vecinos en la que se solicita la remoción de los bancos colocados alrededor de la plaza.



Los representantes de la comuna mencionaron la existencia de un expediente en que supuestamente aparece la aprobación del proyecto por parte de la Comisión del Patrimonio de la Ciudad Vieja. El documento no fue cedido a los vecinos.



Por su parte, la delegación de vecinos reclamó que la obra sea suspendida y que se retire los bancos en el entendido que el proyecto se asumió de manera “prepotente” y que “atenta contra el patrimonio” del lugar.



La respuesta de los funcionarios fue que no se suspenderán los trabajos, aunque el proyecto está en revisión. Beatriz Soullier, una de las delegadas que participó de la reunión, señaló a El País que los vecinos pretenden que “no pasen seis meses mientras revisan algo que no funciona, tienen que remover antes los bancos”.



Los jerarcas pidieron una semana de plazo para volver a hablar. Dentro del plan de obra, se prevé que en las próximas horas la calle sea pintada con color amarillo. Ese punto es rechazado de manera contundente por los vecinos. “Estamos muy preocupados por el poco cuidado en el tratamiento del patrimonio de la Plaza Zabala”, afirmó la vecina.