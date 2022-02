Intendencia de Montevideo limpia muro que fue pintado de rosado en la playa Malvín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo debió limpiar esta mañana un muro en la playa de Malvín que fue pintado de rosado. Por esa razón emitió un comunicado recordando que está prohibido realizar pintadas o intervenciones en espacios públicos, monumentos o señales de tránsito.

“Ante la constatación de pintadas en espacios públicos fuera de la normativa, la Intendencia de Montevideo reitera que cualquier forma de intervención o publicidad de cualquier índole que no se realicen en los lugares y a través de los medios autorizados por la normativa departamental, se encuentran prohibidas de forma expresa. Se exhorta a todas las personas a preservar el espacio público pudiéndose aplicar a quienes incumplan la normativa las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Se recuerda que en particular, no está permitida la publicidad en árboles, pavimentos de aceras y calzadas, columnas de alumbrado público, contenedores de residuos, plazas, parques, playas, edificios públicos, cementerios, monumentos y obras de arte o en cualquier otro componente del mobiliario urbano y el ornato público, excluyéndose aquellos donde la Intendencia de Montevideo pudiere otorgar permisos para la utilización del espacio público, destinados a la instalación de carteles o anuncios de publicidad y propaganda”, dice el texto.

En redes sociales, la comuna difundió las imágenes del muro pintado sobre la playa. Funcionarios municipales comenzaron a limpiar la pintada en la mañana y se aclaró que la limpieza llevará varias horas. El teléfono para denunciar pintadas o intervenciones en espacios públicos es 1950 5000.