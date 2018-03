Intendencia crea una "policía territorial"

El documento explica que se procura fortalecer el rol municipal en el contralor y la penalización de las transformaciones irregulares del suelo urbano, suburbano y rural, así como "del espacio público en general" de la capital del país.

Se definieron tres tipos de acciones de competencia para la Policía Territorial:

A) fraccionamientos, fusiones y reparcelamientos, sean en suelo rural, suburbano o urbano, configuren o no una ocupación; B) edificabilidad (concreción o demolición de una obra, estando incluidas obras tales como caminería, pavimentación de superficies, lagunas de amortiguación de pluviales, etc.), y C) actividades en sentido amplio, entendidas como toda acción humana con efecto en el territorio (comerciales, industriales, extractivas, movimientos de tierras, tala de árboles, modificaciones de cursos acuáticos y toda acción que pueda producir contaminación del agua, aire, suelo y afectación del paisajes, entre otras).

Cometidos.

La Unidad Policía Territorial dependerá directamente del Departamento de Planificación de la Intendencia de Montevideo.

Sus cometidos serán identificar todas aquellas acciones u operaciones de todo tipo que impliquen transformaciones territoriales irregulares, así como disponer las acciones correctivas y punitivas que correspondan y realizar el seguimiento para asegurar el cumplimiento de la ley.

A partir de su integración y en el plazo de seis meses, deberá encargarse de distintas acciones. Una de ellas será revisar el marco normativo respecto al contralor territorial, en particular los procedimientos y el régimen punitivo, para proponer luego las modificaciones o ajustes que entienda pertinentes. También deberá elaborar protocolos de actuación, los que deberán incluir la coordinación de acciones con otros organismos públicos.