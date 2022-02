Intendencia de Canelones modificó horarios y permisos para quioscos y paradores en playas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este jueves, el director de Turismo de la Intendencia de Canelones, Horacio Yanes, el director de Contralor, Luis Garrido, y el alcalde en funciones del Municipio de Ciudad de la Costa, Álvaro Pévere, anunciaron que rigen nuevos horarios y normas de funcionamiento para los paradores ubicados en las playas del departamento.

Según informa la Intendencia en su sitio web, Yanes explicó que la gran afluencia de público a las costas canarias, así como a los quioscos y paradores de playa, “ha traído aparejadas algunas consecuencias no deseadas”. "Se ha desnaturalizado el funcionamiento. Por la vía de los hechos habían sustituido a los boliches y la playa no presta las garantías de seguridad y sanitarias para hacer fiestas y megafiestas", afirmó el jerarca.



Estos temas fueron planteados por vecinos y empresarios a la Intendencia, que dispuso que se pongan en marcha “algunas reglas que ya estaban previstas pero no estaban en uso y otras nuevas que intentan continuar el verano de la mejor forma posible, que sean amigables con el medio ambiente y que generen un espacio de convivencia para todas las familias”, dijo Yanes.

En una reunión con los operadores y concesionarios de estos locales se informó que los servicios de playa podrán funcionar "de acuerdo al cometido con que fueron licitados y se les brinde a los vecinos y turistas una playa disfrutable y segura".



"El Gobierno de Canelones definió que el funcionamiento de los quioscos y paradores de playa sea hasta las 00:00 horas. Los paradores que se encuentran sobre la rambla, de funcionamiento anual, se encuentran asimilados al resto de los locales gastronómicos del departamento y pueden funcionar hasta las 02:00 de la mañana entre semana y hasta las 05:00 los días viernes, sábados y vísperas de feriados", según informa la comuna.

Por otra parte, en actividades "que exceden el objeto de la licitación, como espectáculos y shows realizados en los quioscos y paradores de playa, se gestionarán en un proceso de autorización rápido (en el mismo horario, hasta las 00:00 horas), con el objetivo de favorecer el desarrollo del sector cultural en Canelones y contemplando al mismo tiempo la seguridad y los protocolos sanitarios definidos por el Ministerio de Salud Pública", indica la Intendencia.



A raíz de los reclamos por actividades fuera de hora o fuera de lo habilitado, la Intendencia aplicó 15 multas y cesó temporalmente a ocho paradores de la costa. Seis de ellos ya pudieron volver a funcionar, según informó a Telenoche Luis Garrido, director de Contralor.

El jerarca indicó que en algunos casos se constataron hechos de violencia e incluso disparos de arma de fuego. "Estas cuestiones vinculada a la seguridad son clave en la convivencia y el disfrute de las actividades nocturnas y es lo que necesitamos sacar de estos espacios en los que no hay posibilidad de controlar", agregó.