Intendencia de Canelones exonerará de contribución inmobiliaria a salones de fiestas

La Intendencia de Canelones exonerará de pagar la contribución inmobiliaria a los salones de fiesta que funcionen en el departamento, luego de que la iniciativa fuera aprobada por unanimidad en la Junta Departamental, informó a El País Laura Tabarez, directora de Recursos Financieros de la comuna.

Esta medida, que se extenderá durante todo el año, abarca a los padrones que durante 2019 no hayan tenido deudas por contribución y que en 2020 hayan estado al día, efectuado pagos o convenido una forma para abonar.



"En el año 2019 ellos trabajaban normalmente, entonces decidimos privilegiar al buen pagador y a aquellos que hayan tenido voluntad de pago y no hayan podido pagar, es decir que se hayan acercado a la intendencia el año pasado a pagar o a convenir un pago", expresó.



Al momento la exoneración alcanza a casi 30 padrones, si bien la intendencia recibió el consentimiento por parte de la junta para todos aquellos que no tengan deuda, pero para los que tengan también. "En la medida en que ellos se pongan al día con la deuda pueden ser un poco más o un poco menos", explicó la directora.

La iniciativa se tomó luego de que el jefe comunal, Yamandú Orsi, mantuviera una reunión con representantes de los salones de fiestas. En el encuentro le transmitieron su preocupación, debido a que por las medidas sanitarias no pueden realizar su trabajo con normalidad.