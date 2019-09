Integrante de Cabildo Abierto acusado de torturador: "Lo niego enfáticamente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El referente de seguridad de Cabildo Abierto, Antonio Romanelli, respondió este lunes a las denuncias de 41 expresos políticos que lo acusaron de ser torturador en la última dictadura (1973 – 1985).



En dialogo con el programa radial En Perspectiva, Romanelli enfatizó: “Yo no salgo de mi asombro. De todas las cosas que se inventan, es totalmente falso, lo desmiento”.



Al respecto, Romanelli, que en aquel tiempo, ocupaba el cargo de capitán ayudante del sector Barracas del Penal de Libertad, según destacaron los denunciantes, dijo: “Eso supone como que un alférez de 22 años andaba suelto haciendo fechorías y no tenía control ninguno. Yo cumplía órdenes allí, teníamos todo escrito lo que había que hacer”.



Consultado sobre si dentro de las órdenes que debía cumplir una de ellas era la tortura, Romanelli señaló que “de ninguna manera” y luego subrayó: “Lo niego enfáticamente”.



En la misma línea, destacó: “No era mi función, no era mi jerarquía, pero bueno, yo entiendo también que allí se pasó muy mal. Tenemos dos cosas en común: Ninguno de los dos queríamos estar ahí”.



En la carta, que fue dada a conocer por Radio Uruguay días atrás, se señala: “Los abajo firmantes, todos exreclusos, sobrevivientes de dicho período, a 40 años de los hechos, lo recordamos perfectamente como una auténtica lacra social, potencial candidato sin excusas de ningún tipo, únicamente, a la mayor condena y repudio del conjunto de la sociedad”.



El ex preso político y presidente de la agrupación Crysol, Gastón Grisoni, dijo a la emisora que “centenares de presos teníamos un recuerdo imborrable por la rigidez y la brutalidad con que se había caracterizado. (…) Ha dejado un lamentable recuerdo en todos nosotros, que al cabo de 40 años nos acordamos perfectamente”.



Romanelli, en tanto, destacó que no recuerda a Grisoni ni “a otras personas que han dado testimonios tampoco”, y agregó: “Me asombra que se diga eso, que no se diga, de repente, de que salvamos alguna vida en el Hospital Militar, y otra cantidad de cosas que sucedieron”



La carta también menciona que el oficial era reconocido por su “antisemitismo y su militancia en grupos neonazis” cuando era estudiante. “Fue un auténtico verdugo especialmente con aquellos que padecían enfermedades psiquiátricas, con los más viejos, con los más débiles y muy especialmente, fiel a la ideología nazi que lo animó durante sus años de militancia en Secundaria, durante el año 1972, con quienes eran judíos”.



Romanelli, un coronel en situación de retiro, dijo que este cuestionamiento público a su persona surgió “48 horas después” de que publicara una carta en el semanario La Mañana y luego de que fuera identificado como coordinador de seguridad de Cabildo Abierto.



El militar retirado dijo que en los años que pasaron desde la última dictadura militar “nunca” tuvo que ir a declarar ante la Justicia. Sin embargo, después de este episodio dijo que ya puso en manos de su abogado este asunto “porque la verdad que hay cosas que me duelen mucho que se digan”, señaló.