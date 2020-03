Inmujeres reforzó línea telefónica para casos de violencia doméstica durante aislamiento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La directora de Inmujeres, Mónica Bottero, anunció que se trabaja para crear nuevas medidas dirigidas a las mujeres que están en situaciones de violencia doméstica (0800 4141 o *4141 desde celular) y expresó que se reforzó la respuesta telefónica del centro "previendo que podía haber más pedidos de ayuda ante la convivencia intensa en estos días", indicó al programa radial Doble Click (Del Sol FM).

"Sin embargo no solo no aumentó sino que bajó un poco", indicó Bottero y agregó: "Esto nos hace pensar que no es porque la violencia haya bajado, lamentablemente, sino porque hay otras estrategias de sobrevivencia que se pusieron primero en esto, que es el hecho de tener a los niños en la casa, ocupándose de ellos, en algunos casos personas que viven en la informalidad y tienen que salir a buscar sustento para ellos y su familia".

Bottero indicó que "hay una serie de situaciones que van dejando para atrás esto otro que tiene que ver con denuncia que no tienen urgencia absoluta, la urgencia absoluta requiere el llamado al 911". "De todas maneras preguntamos a la Policía y están en la misma situación:los llamados son iguales o incluso menores".

La directora de Inmujeres expresó que otra opción para la disminución en la cantidad de llamados puede estar relacionada a la convivencia directa y permanente con el agresor y aseguró que esta posibilidad fue analizada durante el Consejo Nacional Consultivo por Una Vida Libre de Violencia de Género convocado por la vicepresidenta Beatriz Argimón.

"Justamente en el Consejo Consultivo ayer analizamos esto, había especialistas técnicas de todo tipo: había médicas de Salud Pública que están en la primera línea del tema, había juezas especializadas en violencia de género, activistas, especialistas en temas de educación, gente del Ministerio del Interior", expresó.



"Acordamos hacer una estrategia para romper ese doble aislamiento social que tienen las mujeres que están en situación de violencia dentro de sus casas", dijo y explicó: "Porque está el aislamiento sanitario que es social y por el que estamos pasando todos, pero eso no significa que estemos todos con nuestras redes afectivas y comunitarias rotas, todo lo contrario, en estos días apelamos a ellas para pasarla lo mejor posible".



Entonces, expresó, las mujeres que están en situación de violencia tienen doble aislamiento: "El que tenemos todos y además el que les da su condición, en general las mujeres que están en esta situación han ido cortando vínculos con amigos, compañeros de trabajo, vecinos".

"Un poco la consigna fue tenemos que romper ese cerco social que tienen las mujeres y para eso pensamos varias cosas", dijo Bottero y agregó que el viernes es la fecha límite para presentar la batería de medidas que se implementarán.

Por el momento, expresó la directora de Inmujeres, es necesario que se recuerden las vías que ya existen actualmente para realizar las denuncias y expresó que se requiere un gran compromiso por parte de la comunidad.



"Estamos reforzando fuertemente la difusión de estas medidas porque no todos las conocen", expresó Bottero y detalló: por un lado están los teléfonos de Inmujeres para llamar (0800 4141 o *4141 desde celular), también está la aplicación del Ministerio del Interior en el que "se puede pedir ayuda con el botón de pánico sin necesidad de hablar", la Línea Azul para los casos de violencia a menores y las ceibalitas que también permiten realizar denuncias.



Pero también es necesario "pedir a la comunidad que se involucre y que si sabe que hay una mujer en situación de violencia en su casa que la llame, que le pregunte que está bien. Todo lo que sea que el agresor vea que hay una vigilancia desde el exterior va a tranquilizar un poco los climas", aseguró. Además "pueden generar códigos de pedido de ayuda por ejemplo con vecinos, con personas que pueden estar cerca y que puedan denunciar".



Bottero recordó que Inmujeres tiene más de 30 puntos en el país para mujeres que se van de sus casas y que funcionan las 24 horas. También expresó que en una nueva reunión se anunciarán nuevas medidas además de las ya existentes pensadas específico para esta situación de aislamiento aconsejado por el gobierno.