El estado del tiempo puede influir en las reservas de entre semana

Las lluvias están cambiando los planes de los turistas pero no ha habido cancelaciones en los últimos días, dijo a El País Héctor Araújo, asesor del Centro de Hoteles de Punta del Este. "La gente no reserva con muchos días de antelación. El fin de semana estuvo todo lleno. Entre semana va a haber algunas bajas. El clima puede ser que influya".

En hoteles de Punta del Este se estima que en las últimas dos semanas hubo un 12% menos de brasileños, en relación al mismo período de la temporada pasada.

Martín Rodríguez, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha, declaró ayer a El País que el tiempo no tiene nada que ver con la temporada que están sobrellevando.

"Es una temporada mala. Tenemos dificultades y las reservas son menores a las del año pasado". El Centro de hoteles de La Paloma, la Liga de Turismo de ese balneario e inmobiliarias del departamento brindaron por su parte ayer un comunicado en el que refieren "una notoria baja de turistas en la costa". Por eso, invitaron a todos los sectores y vecinos a "redoblar esfuerzos" para "mantener y adecuar los precios de servicios y abastecimiento" y "fortalecer la cordialidad y amabilidad ".

Leonardo Boruchovas, presidente de la Comisión de Turismo del Centro Comercial de Salto también aseguró que la temporada "viene floja", pero no por razones climáticas. En general, el 40% de los turistas que se acercan a los centros termales y parques acuáticos son argentinos que, por la recesión, este año no llegaron. Una tendencia novedosa es que los huéspedes prefieren pasar el día y no pernoctar, lo cual afecta al turismo. "Estamos muy por debajo de la ocupación del año pasado", dijo Boruchovas.