Incendio en Paysandú está controlado; "Vimos el fuego a metros de entrar a las casas", dijo coordinador del Cecoed

El incendio récord que dejó más de 22.000 hectáreas quemadas en Paysandú y Río Negro ya se encuentra controlado, tras el intenso trabajo realizado por el personal de Bomberos que inició el 30 de diciembre y que continúa hasta hoy, informó a El País Mauro Santos, coordinador del Comité de Emergencias de Paysandú.

Si bien las llamas aún no fueron extinguidas y todavía hay más de 20 focos activos, el incendio está controlado y se espera que no se expanda hacia ningún otro campo. Esto ocurrió en varias ocasiones debido al viento que se registró en la zona.



"Los que estábamos ahí vimos el fuego a metros de entrar a las casas y la desesperación de la gente era tremenda", indicó Santos y agregó que afortunadamente no se lamentaron muertes ni casos de evacuación necesaria. "Lo importante es que aflora la solidaridad de la gente. Llegó un momento que tuve que pedir que no enviaran más donaciones, porque ya era demasiada la cantidad de frutas y verduras que mandaron", agregó.

Sí hubo, en cambio, aproximadamente cinco familias autoevacuadas que producto de los nervios y la ansiedad decidieron trasladarse hacia la ciudad de Paysandú o de Guichón. "Lo que hizo el intendente Nicolás Olivera fue ir al pueblo, juntar a la gente y como asamblea de barrio les explicó que por más que vieran el fuego ahí, se tenían que quedar tranquilos de que no iba a pasar", indicó.



Este domingo en la mañana el coordinador mantuvo una reunión de los Cecoed de Paysandú y Río Negro, de la que participó el intendente sanducero Olivera, el jefe comunal de Río Negro Omar Lafluf, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.

Durante el encuentro se realizó un nuevo balance y un informe de situación desde el inicio del fuego. "En el incendio participaron más de 50 bomberos, más de 30 municipales, aproximadamente 250 personas voluntarias", detalló.