Incendio en un edificio en Avenida Libertador provocó la muerte de una anciana

Un incendio en un edificio de la calle Libertador provocó la muerte de una mujer de 86 años. Otros tantos debieron ser derivados del lugar como consecuencia del fuego que se inició en un apartamento del piso 11 del edificio Donatello.

La mayoría de los vecinos pudo evacuar por sus propios medios aunque hubo otros que necesitaron de la ayuda de bomberos, en algunos casos siendo extraídos desde la azotea del edificio.



Todo pasó muy rápido, en no más de 10 a 15 minutos, según relató a El País un vecino del décimo piso que se encontraba en su apartamento en el momento que ocurrió el incendio.

El hombre subió al rescate de sus vecinas ni bien vio entrar humo por su ventana. Al escuchar el grito de una señora, la cuidadora de la víctima mortal del incendio, atinó a subir e intentar entrar al apartamento. “Ya el fuego había tomado el apartamento”, detalló y dijo que la cuidadora de la víctima “estaba bien, pero en estado de shock”.



El vecino detalló que tanto él como su familia, así como los vecinos de los pisos inferiores lograron descender por la escalera y no tuvieron que realizarse chequeo de salud. “El humo fue para arriba, los peores parece que fueran el (piso) 12 y el 13”, explicó.



Más temprano, Marcos Álvez, portero del edificio, narró a El País, que el ingreso al apartamento incendiado se hizo imposible por “el calor y el humo”.



Otra mujer, vecina del piso 14, contó a El País que cuando se dio cuenta que estaba el humo atinó a salir agachada con una toalla mojada en la cara, como había visto después de que ocurrió la explosión de Villa Biarritz.

Incendio en un edificio del Centro. Foto: Francisco Flores.

No pudo hacerlo por la cantidad de humo que había en el palier. Llamó al 911 y le dijeron que estaban por llegar los bomberos, quienes la sacaron por la azotea, y luego pudo bajar a través del edificio lindero. La mujer, que prefirió no ser identificada, es una de las personas que recibió el alta en el lugar después de que le hicieran unos chequeos médicos.



Estos relatos se suman al de Jorge, vecino del apartamento contiguo al que se incendió, quien atinó a tomar antes de salir de su hogar lo más importante: la alianza y su traje de bodas, ya que este jueves se casa.



Según detalló la Dirección Nacional de Bomberos, la víctima mortal del incendio es una mujer de 86 años. Otras seis personas del edificio sufrieron intoxicación por monóxido de carbono.



Las zonas de mayor afectación fueron el piso 11, donde ocurrió el incendio, y los pisos contiguos. Es por eso que las autoridades advirtieron que tanto los apartamentos que se encuentran un piso por encima y otro por debajo de donde ocurrió el accidente no podrán ser habitados por el momento.



De hecho, está previsto que se implementen medidas de control de riesgo para asegurar que puedan ingresar sus dueños nuevamente.

Médicos atendiendo a algunos heridos. Foto: Francisco Flores.

El director de Seguridad Edilicia de la Intendencia de Montevideo, Andrés Fernández, dijo a Subrayado ayer que se constató una “afectación estructural de la losa entre los pisos 11 y 12”.



Otro elemento que fue destacado por las autoridades al momento de enfrentar el incendio, que en el correr de las primeras horas ya quedó completamente controlado, fueron las condiciones y la preparación del edificio.



El subdirector de Bomberos, Richard Barboza, afirmó en rueda de prensa que el edificio “no contaba con las medidas en condiciones”, lo que hizo sumamente complejo el llegar al foco ígneo (ver aparte).

Bomberos. Foto: Francisco Flores.

Estallido

El portero del edificio sintió sobre las 7:30 horas un estruendo. “Siento que estallan unos vidrios y caen a la vereda y una persona acá en la plaza me dice ‘no salga, no salga, que se está prendiendo fuego’”, contó a El País.



Al mirar para arriba, vio que asomaban llamas desde la ventana del piso número once. “Atiné a cerrar la llave de gas y las luces las apagaron los bomberos”, detalló.



Luego llegaron los Bomberos y se logró controlar la situación, evacuar a los vecinos a pesar del lamentable fallecimiento.



Las pérdidas fueron totales en dos apartamentos y parciales en otro, aseguró el subdirector de Bomberos. Cuando llegaron los primeros servicios no pudieron ingresar por la gran concentración de humo y temperatura que había en el lugar, agregó, e incluso dijo que a algunos efectivos se les derritió el visor.

Barboza: “Se tuvo que hacer una maniobra muy difícil” para apagarlo



Poco después de controlar la situación, el subdirector de Bomberos, Richard Barboza, informó en rueda de prensa que el edificio “no tiene las medidas de defensa contra incendios en las mejores condiciones”.



“Por eso se tuvo que hacer una maniobra muy difícil, que es emplazar una manguera por el exterior, algo que lleva mucho tiempo. Se tiene que tirar una cuerda por el exterior del edificio, encontrar una abertura, elevar la manguera al lugar y recién ahí proceder a la extinción”, dijo Barboza.



Esta dificultad implicó que la situación quedara controlada con una demora que pudo ser evitada.



“Si el edificio tuviera las medidas en condiciones, los bomberos llegan al piso siniestrado, toman las medidas de defensa contra incendios hídricas que cuenta el edificio y proceden a la extinción rápidamente”, agregó el subdirector de Bomberos.



Barboza no tenía la información respecto a si el edificio contaba con habilitación de bomberos.