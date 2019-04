Inauguraron obras realizadas por personas privadas de libertad en Plaza de Deportes Nº 4

Este martes se inauguraron las obras realizadas por personas privadas de libertad del Polo Industrial en la Plaza de Deportes Nº 4 del Cerrito de la Victoria.

La iniciativa se produjo mediante un convenio entre la Intendencia de Montevideo (IMM) y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Las obras consistieron en la refacción de juegos saludables, la construcción de caminería nueva, una pista de tránsito y desagües pluviales

"Creemos que tiene un valor fundamental en la integración no solo del trabajo que se hace acá si no también en la posibilidad que se les da a los propios reclusos de incorporarse a la sociedad que seguramente pronto lo van a tener", dijo Jorge Buriani (director de la División de Desarrollo Municipal y Participación).

"Para nosotros hoy es la concreción de un proyecto necesario para la comunidad, la construcción y mantenimiento de espacios comunitarios. Acá es donde se promueve ciudadanía y convivencia. El hecho de que acá se haya trabajado con mano de obra procedentes de personas en cautiverio es otra señal para una sociedad que encuentra dificultades en su convivencia cotidiana. Cuando nos juntamos, se puede y es necesario hacerlo por el bien de los valores de convivencia, por el bien de nuestra sociedad y para beneficio y uso de todos", explicó Fernando Cáceres, Secretario Nacional de Deportes.

Quien también dijo presente en la inauguración, fue el ministro del Interior Eduardo Bonomi. "La población, cada vez que las personas privadas de libertad empiezan un trabajo cerca de su casa, tienen recelo. Al poco tiempo que están trabajando, cambian el recelo por respeto porque ven el respeto con el que trabajan las personas privadas de libertad, el esfuerzo que hacen e incluso ven que hacen más de lo que se les pide. Acá pasó eso. Este es un ejemplo muy lindo, porque no es que las personas privadas de libertad hayan venido a hacer todo el trabajo. Acá hay una comisión de vecinos que trabajó, hubo un aporte de la Secretaría de Deporte y hubo un aporte de la Intendencia", señaló.

Bonomi dijo que 20 personas del Polo Industrial trabajaron en este proyecto. Diez de ellos fueron los que salieron y trabajaron en la plaza. Además, contó que los vecinos le regalaron un presente a los reclusos que participaron de esta obra.

MÁS

Otros temas

Eduardo Bonomi también fue consultado por el robo a las Termas del Daymán (donde hay dos policías implicados entre los cuales detenidos). "Antes de hablar, quiero tener más información por parte de la policía", se limitó a decir.



Por otra parte, sobre las tres personas que lograron ingresar armadas al edificio de la sede penal de Fiscalía, sostuvo: "Vi los titulares. Los titulares decían que personas entraron sin que se los pudieran identificar. Creo que eso es un error. Se los identificó, porque se los detuvo y se los llevó a la Justicia. No tengo claro qué es lo que querían hacer, eso no lo sé. Tengo que esperar a que avance la investigación, porque esto fue ayer (por el lunes) y aún no llegué al Ministerio".