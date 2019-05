Inauguran obras para promover la inclusión social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En la tribuna principal “José Guillermo Vera y los Campeones del Interior 1951” del estadio Silvestre Landoni de Durazno fue inaugurado un mirador exclusivo para personas con dificultades motrices.

Además en el Bioparque Durazno quedó habilitado un servicio múltiple y especial: se dispusieron en el ingreso al paseo triciclos, sillas de rueda y bastones canadienses para uso de personas con dificultades físicas, y se construyeron senderos de hormigón para facilitar el pasaje de peatones y coches de bebé.



Por otra parte, la Asociación Down inauguró la cocina que es utilizada para el emprendimiento gastronómico de la institución, la sala de psicomotricidad y un espacio destinado a la inserción laboral.



En la ocasión, el Intendente Carmelo Vidalín destacó el importante rol que la institución cumple en Durazno y la lección que los integrantes de la misma le enseñan a diario a la sociedad, al señalar que “ellos todos los días nos están enseñando, yo con ellos aprendo a ser mejor persona, porque en ellos no hay maldad. Y si Dios nos dio la oportunidad de tener a un ser de estos en nuestra casa, sin lugar a dudas quienes tienen esa posibilidad tienen que sentirse realmente felices porque ellos nos contagian el ser mejores personas. No hay un alma más limpia que esa y además tienen capacidades diferentes a las nuestras de las cuáles también aprendemos, cosas que ellos logran y nosotros no. Entonces hoy es un día de fiesta y regocijo de la familia porque esto no sería posible si no hubiera un grupo de padres y amigos comprometidos realmente”.



Vidalín recordó el día en el que le fue planteada la necesidad de que Durazno contara con una institución en la que los chicos con síndrome Down y sus familias tuvieran un espacio para desarrollarse, se contactó con las autoridades del Círculo Católico de Obreros del Uruguay (en cuyo local funciona la asociación), encabezadas en ese período por Daniel López Villalba.



“Cuando le manifestamos la idea, inmediatamente se prendió de ella y le surgieron esas raíces duraznenses que nos dieron la posibilidad de contar con este local, que no tendría la vida que tiene si no fuera por los padres y amigos, los visibles e invisibles, que tienen que seguir sumando esfuerzos, porque cada esfuerzo va a ser recompensado por el amor de ellos, porque ustedes padres y abuelos, han tenido la posibilidad y valentía de sacarlos del oscurantismo para presentarlos a la sociedad y que cada uno de nosotros pueda estar orgulloso de lo que ellos son capaces realmente de brindarnos porque como ya dije, todos los días estamos aprendiendo y en esta época dónde hay una pérdida de valores importantes, el estar rodeado de estos seres que tienen un aura que rodea su cuerpo y que proviene de ese espíritu y alma sana, indudablemente a quienes estamos cerca de ellos todos los días nos ayudan a esforzarnos para ser un poquito mejores personas”, ssostuvo el intendente.



Zaira García es una de las integrantes de la institución, un ejemplo de superación, logrando su inserción laboral y contagiando a sus compañeros con la alegría que brinda en cada jornada: “Quiero agradecerles a todos por estar acá todos reunidos, las puertas para toda la gente siempre van a estar abiertas”, expresó.



En referencia a las políticas de Inclusión que se impulsan, la comuna duraznense informó que se han incorporado a los cuadros municipales chicos con síndrome de down, integrantes de las comunidades de LTGB Durazno Diverso, discapacitados motrices, visuales y auditivos entre otros. Se cuenta con personal capacitado que contribuye a la inserción fundamentalmente de jóvenes y mayores de edad con síndrome de down, pero que además asiste a los demás integrantes del ámbito laboral para que integren verdaderamente al joven con estas características.