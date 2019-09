Se inaugura hoy obra de saneamiento entre Brasil y Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hoy quedará oficialmente inaugurado el saneamiento binacional entre Uruguay y Brasil, la primera experiencia del Mercosur en cuanto a obras de drenaje compartido entre dos países, por un monto que supera los 9 millones de dólares.

El acto se hará a la hora 11:00 en la nueva Planta de Tratamiento de Líquidos Residuales de la localidad de Aceguá, en Cerro Largo. La obra se enmarca en el proyecto pluriestatal llamado “Saneamiento Urbano Integrado Aceguá Brasil - Aceguá Uruguay”, financiado por recursos del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) y fondos propios de OSE.



La inauguración contará con la presencia de la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Eneida de León; del ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa; del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, y del directorio de OSE.



Primera etapa.

Si bien la obra es binacional, en esta jornada quedará inaugurada solamente del lado uruguayo, ya que Brasil aún no culminó los trabajos en su territorio. Hoy se pone en marcha un sistema que beneficia a la mitad de la población de Aceguá. El país vecino no ha suspendido los trabajos, pero aún no se ha confirmado la fecha de finalización del otro lado de la frontera.



La obra en su conjunto, entre los dos países, implica un monto total de US$ 9.213.954, de los cuales el Focem aportó US$ 5.719.708. La contrapartida local fue de US$ 3.494.246.



En Aceguá el colector tendrá aproximadamente 9.095 metros, estaciones de bombeo, dos estaciones elevadoras para trasvase de cuenca y una de ingreso a la planta, además de la ejecución de una planta de tratamiento de efluentes para tratar un volumen aproximado de 200 mil m3 de residuos. Los beneficiarios son alrededor de 1.560 personas conectadas a la red de saneamiento en el lado uruguayo, más las entidades públicas y privadas, lo que suma cerca de 2.000 beneficiarios directos del sistema.



Está previsto que en el correr de los próximos meses se inauguren las obras del lado brasileño.



El proyecto total consiste en un colector compuesto de, aproximadamente 12.000 metros, estaciones de bombeo, tres estaciones elevadoras de recuperación de cotas con transposición por nivelación y una final en la estación de tratamiento para recuperación de cotas y la ejecución de una planta de tratamiento de efluentes. El volumen tratado mensual en Brasil será de aproximadamente 200.000 m3. Serán cerca de 1.130 las personas conectadas a la red en el vecino país.



