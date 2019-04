Impulsan una ley para que las mascotas puedan visitar los hospitales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un proyecto presentado por el veterinario y diputado nacionalista Gastón Cossia propone que en aquellos casos en que una persona deba permanecer internada durante un tiempo prolongado en un centro de salud, tenga derecho a incluir en el régimen de visitas preestablecido a animales de compañía.

“Hasta ahora hay un problema cultural de que los animales no deben entrar a los centros hospitalarios. Pero nosotros tenemos evidencia empírica internacional no solo de que deben entrar, sino de que es bueno que ingresen porque hay una cantidad de herramientas que se pueden desarrollar en el campo de la salud que traen beneficios para los pacientes”, explicó el legislador.



Para hacer efectivas esas visitas, la reglamentación establece una serie de certificaciones veterinarias, controles y cuidados previos, como el hecho de que el animal deba bañarse antes de ir al hospital, que llegue en un vehículo especialmente adaptado y esté libre de agentes microbianos, entre otras cosas. A su vez, un veterinario deberá realizar una evaluación de comportamiento y socialización del animal.



En cuanto al régimen de visitas, la normativa indica que será cada institución la que establecerá horarios, sectores y salas adecuadas para implementar la propuesta.



Las restricciones que las instituciones sanitarias podrán fundamentar para no implementar la medida pueden ser motivos de salud del paciente, de convivencia, o “las derivadas de la consideración hacia los espacios compartidos con otros pacientes”.



“Existen protocolos en otros hospitales del mundo que serían muy fáciles de adaptarlos al Uruguay y además hay organizaciones en nuestro país que están preparadas para tratar estos temas y trabajan en ello”, dijo el veterinario.