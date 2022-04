IMM resuelve exonerar a bares tasa por colocación de mesas y sillas en veredas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En una reunión mantenida ayer en la Intendencia de Municipal de Montevideo (IMM), se resolvió exonerar el precio por la colocación de mesas y sillas en veredas, calzadas y espacios verdes hasta el 30 de setiembre del año en curso.

La resolución forma parte de una batería de medidas para “favorecer la actividad de comercios y locales gastronómicos”. Entre ellas, se definió habilitar la venta de alimentos fraccionados en comercios minoristas de Montevideo.



Respecto a la colocación de mesas y sillas, el prosecretario de la IMM, Daniel González, informó que, en aquellos casos en que ya se abonó enero y febrero, la IMM trasladará ese dinero a otros tributos que tenga el emprendimiento.

Carlos Sarli, integrante del Colectivo Gastronómico del Uruguay (CGU), dijo en rueda de prensa que, durante la pandemia, se había habilitado la utilización de mesas y sillas en comercios sin autorización de la IMM. Sin embargo, “ahora se empezó a controlar y mucha gente está sintiendo perderlas (las mesas en la vereda)”, aseguró. El precio por metro cuadrado es de 1 Unidad Reajustable (UR), que son $1.432.



Según explicó Sarli, esa ayuda colaboró en mitigar el aforo limitado, ya revocado con el cese de la emergencia sanitaria. “Ahora estamos muy contentos porque se reactivó el sector”, aseguró.

Por otro lado, el presidente del Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), Daniel Fernández, dijo a El País que “todavía no hay reactivación”.



“Se empezó a mover algo, pero no tanto como para que sea positivo en el bolsillo del empresario. De lunes a jueves no hacés un peso”.



En tanto, Fernández aseguró que detecta un cambio en el consumo: “Puede estar el local lleno, pero solo de gente tomando refrescos y café”.