La IMM no puede reparar las calles como en Rusia

El programa de viajes En Foco (Canal 4), mostró hace algunos días cómo en apenas seis horas de la madrugada se reparó el asfalto de diez cuadras de la avenida Nevsky, la principal de San Petersburgo, Rusia. "¿Cuánto tardaría el mismo trabajo en Montevideo?", fue la pregunta que dejó flotando el conductor, Sebastián Beltrame, quien subió el video a su página de Facebook.

Ayer, el director de la División Vialidad de la Intendencia de Montevideo, Sergio Michelena, respondió a la duda. En un comunicado, el jerarca aseguró que la tecnología empleada en la ciudad de los zares solo sirve para reparaciones superficiales en calles de asfalto. En la capital uruguaya, explicó, la mayoría de las calzadas son de hormigón y presentan daños en su base. Lo mismo reafirmó ayer el intendente Daniel Martínez en un programa de televisión.

"El 30% de los pavimentos de Montevideo son de asfalto, pero en la enorme mayoría de los casos tienen problemas de base que deben ser reparados antes de repavimentar, por lo que el método descrito no se podría aplicar tal cual se muestra", explicó Michelena. Sobre hacer el trabajo en la noche, dijo que se podría discutir, aunque también señaló que "genera molestias a los frentistas durante las horas de sueño".

La respuesta del director de vialidad de la Intendencia al reclamo viral de Sebastián Beltrame By Miguel Bardesio La respuesta del director de vialidad de la Intendencia al reclamo viral de Sebastián Beltrame MIRA TAMBIÉN La respuesta del director de vialidad de la Intendencia al reclamo viral de Sebastián Beltrame

Además, indicó que la velocidad de aplicación de asfalto de los rusos indica que detrás hay una planta de producción de pavimento de grandes dimensiones. "En Montevideo no existe ninguna planta de producción de asfalto que tenga ni la quinta parte de lo que se requiere para obtener ese rendimiento. Somos un país pequeño y con un mercado acorde a nuestro tamaño", admitió .

A su vez, Michelena recordó que en 1997 una tecnología y método similar se empleó para la repavimentación nocturna de 18 de Julio entre El Gaucho y el Obelisco. Al mismo hecho se refirió Martínez en el programa televisivo.

Comparaciones odiosas.

El video del programa En Foco, que se hizo viral, hizo que muchos hicieran comparaciones y comentaran, por ejemplo, las reparaciones del pavimento que se hicieron en la zona de Tres Cruces y que generaron serios problemas de tráfico durante varias semanas.

Las cuadrillas que trabajaron en San Petersburgo cercaron el área, levantaron y pusieron el nuevo asfalto en seis horas en una longitud de diez cuadras de una avenida ancha.

Desde Rusia, Beltrame pone en evidencia la lentitud de la obra pública local By undefined Desde Rusia, Beltrame pone en evidencia la lentitud de la obra pública local MIRA TAMBIÉN Desde Rusia, Beltrame pone en evidencia la lentitud de la obra pública local

"Analizando solo la reposición del asfalto podemos estimar que lo hicieron a un ritmo de más de 600 toneladas de asfalto por hora de trabajo. Instrumentar este tipo de obras no requiere solo voluntad", dijo Michelena. En este sentido, agregó que "la tecnología mostrada no es aplicable en cualquier pavimento ni en cualquier situación. Sirve solamente para el caso de pavimentos de asfalto que presenten defectos solo superficialmente. Si tenemos que reparar la base del pavimento ya no podemos aplicar la metodología mostrada pues debemos hacer una excavación, poner hormigón o algún material con cemento y esperar a que este material adquiera resistencia".

En Montevideo la mayoría de los pavimentos son de hormigón (53%) y otros son de tosca, adoquines, tratamiento bituminoso o incluso tierra.

"Pese a lo dicho, queda un porcentaje que sí se puede hacer en la forma que Sebastián y todos los que viralizaron este video reclaman. Estamos en condiciones de volver a impulsar esta forma de trabajo, pero hay que tener en cuenta que las calles que se pueden reparar de esa forma no son las que están peores. Y que esta forma de trabajo genera molestias a los frentistas durante las horas de sueño", agregó el director de Vialidad de la IMM.