La IMM recaudó US$ 26,5 millones por multas a vehículos durante el 2019

La Intendencia de Montevideo recaudó US$ 26,5 millones por multas aplicadas a conductores durante 2019. Esto representa US$ 4 millones más que el año anterior, según se desprende de su último Balance de Ejecución Presupuestal a estudio de la Junta Departamental.

En el ejercicio destaca sobre todo el ingreso por multas aplicadas a vehículos que circulan con la patente impaga, que fue diez veces más de lo que había previsto recaudar la administración de Christian Di Candia y que obedece a la incorporación de nueva tecnología para la fiscalización de chapas.



A su vez, la comuna obtuvo en 2019 otros US$ 11 millones por “ingresos vehiculares”, fundamente por convenios firmados con los deudores. Y US$ 2.300.000 por multas por mora y recargos en este mismo renglón. La expedición de documentos de identificación vehicular le reportó otros US$ 1.649.000, tomando en cuenta el dólar promedio del año pasado de US$ 35,28.

Hay más rubros vinculados al tránsito que le han dejado importantes dividendos a la IMM, como por ejemplo la venta de tickets de estacionamiento tarifado (US$ 6,2 millones) y el guinchado de vehículos (US$ 800.000).

Como diera cuenta El País en su edición del domingo, los dos tributos más recaudadores de la Intendencia de Montevideo siguen siendo la Contribución Inmobiliaria y la Patente de Rodados. Pero como dato curioso, en esta última Rendición de Cuentas se ubica por primera vez -aunque por un monto ínfimo- la Patente por encima de la Contribución. Lo recaudado por Patente en 2019 fue de US$ 142.397.252 y por Contribución de US$ 142.379.181.

En total, el año pasado ingresaron a las arcas municipales US$ 685 millones. Y el cierre del ejercicio anual terminó con un pasivo de US$ 10,6 millones.

Uso de tecnología.

La gran mayoría de las multas de tránsito corresponden a la fiscalización electrónica que se hace con cámaras fijas y equipos móviles.



Solamente hasta comienzos de julio de 2019 la fiscalización electrónica de patentes le permitió a la Intendencia aplicar más de 100.000 multas a morosos. Esto equivale a un 12% de los autos que circulan en la ciudad.



Si bien la fiscalización se realiza dentro de los límites departamentales, por un acuerdo con el Congreso de Intendentes tiene alcance nacional, por lo que este tipo de procedimiento se aplica también para los vehículos empadronados en el interior. En ese caso, los datos son enviados por Montevideo al departamento correspondiente y el período para regularizar es de 72 horas.

Intendencia de Montevideo. Foto: Fernando Ponzetto

Los controles de Patente que ha venido haciendo la IMM tienen dos principales líneas de acción: fiscalización de deudas recientes y de autos con una morosidad superior a los cinco años. En este último grupo, está previsto el retiro de chapas.



En el caso de las deudas recientes -dos cuotas o más- se fiscaliza en el tránsito mediante 15 cámaras distribuidas en todo el departamento, que son capaces de ver y controlar hasta 300.000 vehículos al mes.



De esta forma, se verifican cuáles son los coches que están circulando con deuda y se les aplica una multa que equivale al 25% del monto de la Patente anual.

Ampliación del CGM.

En diciembre del año pasado, la Junta Departamental aprobó que la Intendencia hiciera uso de US$ 2.000.000 para la ampliación del Centro de Gestión de la Movilidad (CGM) que controla las cámaras de tránsito. Este nuevo endeudamiento no fue votado por todos los ediles: se pronunciaron en contra los legisladores del Partido Nacional y dos de la bancada de Edgardo Novick.



La nueva fase del CGM incluye la semaforización de 91 cruces, y la instalación de 140 cámaras de conteo vehicular y de otros equipos.