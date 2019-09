IMM multó a los autoconvocados por instalar monolito en una plaza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

la Intendencia de Montevideo resolvió aplicar a la organización Un Solo Uruguay una multa equivalente al monto de 55 unidades reajustables (unos 64 mil pesos), por la instalación irregular de un monumento no autorizado en la Plazuela Carlos María Ramírez, ubicada en la intersección de la Avenida De las Leyes con la calle Ramón Escobar, a pasos del Palacio Legislativo.

El monolito de un metro y medio de altura había sido instalado el pasado 5 de septiembre, durante la última movilización de protesta del grupo ruralista de autoconvocados, que en su proclama recordó cómo en los últimos diez años se perdieron más de 16.000 empresas agropecuarias.



Aun cuando el texto grabado en la placa del monolito encuadraba en el ejercicio de la libertad de expresión del pensamiento, la Intendencia de Montevideo consideró que se violaron varias normativas.



Para empezar, el artículo 37, numeral 3 de la ley 9.515, es decir la orgánica de los gobiernos departamentales, según la cual “para levantar monumentos o estatuas o autorizar su erección en sitios de uso público se debe requerir la decisión de la Junta Departamental correspondiente, por dos tercios de votos de sus integrantes”.

La intendencia agrega entre los fundamentos de la multa que, en simultánea, se dio por tierra con varias previsiones establecidas en el Digesto Municipal en relación a la conservación de los espacios públicos. En este sentido, en la resolución se sostiene que “la sola colocación de un monolito de esas características en un espacio enjardinado es susceptible de provocar la degradación del área afectada”, y por tal motivo fue que de inmediato, “sin perjuicio de la irregularidad constatada, el monumento fue debidamente removido, evitando daños de mayor entidad”.



En la decisión no se dice nada acerca del lugar en donde actualmente se custodia el monolito ni si será devuelto al grupo de los autoconvocados, quienes hasta ahora solo tienen un dato extraoficial que incluye una fotografía e indica que la piedra está en depósito en la plaza de contenedores de basura de la Intendencia.



Guillermo Franchi, integrante del movimiento, dijo a El País que ya se reclamó la devolución del monolito pero todavía no recibieron un anuncio de la multa.



Para Franchi, la resolución en sí misma le parece “una ridiculez” y en cuanto a la multa se pregunta “a quién se la van a cobrar, a quién le van a reclamar”, teniendo en cuenta que Un Solo Uruguay no es una institución sino un movimiento.



Franchi cuestiona además todo el procedimiento de intervención comunal. Primero, dice que les podrían haber avisado del riesgo de la multa en el lugar de los hechos, para que los propios organizadores retiraran la piedra luego del acto.

En segundo término, el productor rural afirma que le sorprendió mucho la prontitud con la que actuaron los funcionarios municipales, siguiendo órdenes de la administración departamental.



“Lo que queda claro es que molestamos, no solo al Ejecutivo, al gobierno nacional, sino ahora también al de Montevideo”, comentó Franchi

“Como si nos fuéramos a achicar por una multa”.

Para Guillermo Franchi, integrante de Un Solo Uruguay, la multa que la Intendencia de Montevideo decidió aplicar al movimiento se suma a todas las trabas que sufrieron el pasado 5 de septiembre, durante la movilización en torno al Palacio Legislativo, impuestas una tras otra, en un operativo que “pareció hecho adrede”. “Verbalmente sabíamos que querían fijar esta sanción de la multa. ¡Como si nos fuéramos a achicar por una multa!”, indicó. El dirigente concluyó que la resolución va en línea con “las contradicciones del Frente Amplio, que hace 20 años organizaba las manifestaciones y hoy las complica con distinto impedimentos”.