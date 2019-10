IMM lleva cinco semanas sin informar lo que aprueba por un "error informático" en su web

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde hace cinco semanas la Intendencia de Montevideo no publica en su portal web el Acuerdo Semanal. Se trata de las resoluciones que cada lunes aprueba el intendente Christian Di Candia en acuerdo con su gabinete, la instancia de mayor transparencia de la administración municipal, por tratarse de un acto y de documentos públicos. La publicación de los acuerdos se hace bajo un link llamado “Transparencia”.

Según explicó a El País el director de Comunicaciones de la IMM, Marcelo Visconti, la omisión se debe a un problema informático. El jerarca dijo estar “preocupado” por esta situación y que se está buscando una solución. Al ser consultado sobre si es posible obtener las resoluciones en papel o vía correo electrónico, Visconti volvió a disculparse y señaló que no es posible por el momento.

El Acuerdo Semanal es un conjunto de archivos en formato PDF que contienen el texto de los proyectos de resolución sometidos por cada Dirección General a consideración del jefe comunal y que son aprobados por éste sin modificaciones. No se incluyen los asuntos que fueron retirados para su consideración posterior, ni los que resultaron aprobados con modificaciones en su texto. Las resoluciones aprobadas (de acuerdo con la propuesta original, o con modificaciones) son luego numeradas para su inclusión en el acta correspondiente.



La publicación de los textos integrados tiene una finalidad meramente informativa. Las resoluciones, con su número y fecha correspondientes, son incluidas luego en el sitio web de la Intendencia.



Históricamente, las resoluciones del Acuerdo Semanal -que últimamente no se viene haciendo por la campaña electoral siendo lo asuntos aprobados de forma ficta- se entregaban impresos.



Fue la administración del exintendente Daniel Martínez la que resolvió ponerlos online. El hoy presidenciable del FA también dejó en libertad de acción a sus directores para que no lean durante el Acuerdo los temas que éstos entiendan no son relevantes.