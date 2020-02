La IMM le pagó $ 751 mil a "Las Pelotas" para que toque en un festival

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

“Vamos a hacer cosas bo, ahora el mundo nos necesita activos y activas, mas que acaba de ganar la derecha. O sea: tenemos que hacer arte para resistir, música, teatro danza, títeres, lo que nos pinte. Es ahora, vamo arriba, estamos juntes” (sic), dijo la cantante Eli Almic al presentarse en diciembre en el festival Mojo, financiado por la Intendencia de Montevideo.

Acto seguido, la rapera exhibió una serie de imágenes polémicas en pantalla gigante: una de ellas, una manipulación de un video de Luis Lacalle Pou, con la que se intentaba sugerir que el presidente electo aspiraba cocaína.



Este último hecho generó varias reacciones. A nivel político, el edil Diego Rodríguez Salomón (Lista 404) envió un pedido de informes a la IMM pidiendo explicaciones sobre la actuación de Eli Almic y otros aspectos del festival. Dos meses después, la respuesta de la administración del intendente Christian Di Candia llegó. Y si bien no contesta en los aspectos inherentes al video de Lacalle Pou, sorprendió al legislador departamental por los montos que se manejaron para la realización del espectáculo, que se desarrolló en dos días consecutivos.

Eli Almic Y el polémico video sobre el presidente electo. Foto: Captura

Según la información oficial, el costo de realización del festival fue de $ 7.693.000. Y la transmisión del evento por Tevé Ciudad, el canal municipal, costó casi $ 1 millón.



Eli Almic se llevó $ 52.500 por su participación, pero otros artistas cobraron un cachet muy superior. El de la banda argentina “Las Pelotas” fue de $ 751.360; el rapero brasileño “Marcelo D2” cobró $ 515.560, y la banda “multigénero” de cumbia “La Delio Valdez” (Argentina) $ 305.240.

Esto sorprendió a Rodríguez Salomón. “Muchas veces solicitamos a las autoridades de la IMM que sirvan dar trámite a los reclamos que nos presentan los vecinos en distintas zonas de Montevideo, y la respuesta es casi siempre la misma: no tenemos presupuesto. Pero vemos como la comuna destina casi $ 8 millones para la realización del Mojo Festival y abona cantidades excesivas a bandas internacionales. Ni hablar del costo que insumió transmitir desde su canal oficial un evento que duró unas horas”, destacó el legislador departamental.

“Siempre estaremos del lado de la cultura, pero utilizarla para rédito político, no. Por eso, no nos llama la atención que ante la consulta de si la IMM tenía conocimiento de que un artista utilizaría la imagen del presidente electo Luis Lacalle Pou para burlarse, las autoridades no respondan. El que calla, otorga”, agregó Rodríguez Salomón.

Sin censura.

La cantante uruguaya Eli Almic también utilizó en su presentación otras imágenes de representantes de la política internacional, como el presidente de EE.UU. Donald Trump, el de Brasil Jair Bolsonaro y el del entonces mandatario argentino Mauricio Macri.



Otra de las personas que se quejó desde el ámbito político fue la diputada suplente del Partido Nacional Carina Ramírez. En un tuit, Ramírez se dirigió al intendente de Montevideo, Christian Di Candia, reclamándole sanciones y diciéndole que se encontraba “indignada”, porque la cultura “no tienen nada que ver con la política, es de todos”.



En declaraciones posteriores a la prensa, Di Candia dijo que la Intendencia, a priori, “no censura letras” de artistas desde 1985, año del retorno a la democracia. Como ejemplo, hubo otros que aludieron a los espectáculos que se realizan en Carnaval.