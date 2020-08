IMM intimó a cierre de local en Cordón que vendía alimentos vencidos y en mal estado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Intendencia de Montevideo (IMM) intimó al cierre inmediato de un establecimiento comercial ubicado en Cordón por vender alimentos vencidos o con la fecha adulterada, informó la comuna a través de su página web.

El procedimiento se realizó durante las tareas de rutina que inspectores del Servicio de Convivencia Departamental llevaron adelante el lunes de esta semana.

Por un lado se constató que las dos terceras partes de la mercadería a la venta estaban vencidas, con fecha de vencimiento adulterada e incluso se encontraron alimentos en mal estado.



Por el otro los inspectores encontraron que algunos productos estaban fraccionados sin tener la habilitación para hacerlo, mercadería sin registro "posiblemente de contrabando", medicamentos y contaminación cruzada entre heladeras, indicó la comuna.



Además en el depósito, junto con parte de los productos, encontraron colchones y partes de motores.

El local no contaba con las habilitaciones necesarias ni con el carné de salud y de manipulación de alimentos. Tampoco tenía la declaración jurada de gestión de residuos sólidos no domiciliarios.



En su comunicado la intendencia informó además que durante el procedimiento, el dueño del local "intentó sobornar a dos de los inspectores", lo que también conllevó a una sanción.



"Los inspectores labraron actas por comercialización de mercadería vencida, resistencia a la inspección, no exhibir habilitación bromatológica, falta de carné de salud y no uso de tapabocas", informó el comunicado.



En su página web, la IMM informó que este tipo de inspecciones se realizan de forma diaria con el objetivo de "proteger la salud de la población y el correcto funcionamiento de la actividad comercial"



En julio "se verificó la existencia de mercadería vencida o en mal estado en más de 40 comercios", agregó.