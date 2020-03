IMM espera descargos de Jackson Bar sobre denuncia por discriminación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Intendencia de Montevideo sigue aguardando los descargos por escrito de Jackson Bar (tenía un plazo de 10 días para presentarlos) en la denuncia en su contra por discriminación, informó a El País el director del Servicio de Convivencia Departamental de la IMM, Facundo Pérez.

Como diera cuenta El País en su edición de ayer, el fiscal Pablo Rivas decidió archivar la denuncia que pesaba contra el boliche.



El 15 de febrero, Romina Juani, influencer y ex Miss Trans Uruguay 2016, había compartido un video en su cuenta de Instagram expresando que ella y otra joven habían sido expulsadas del local “sin ningún tipo de explicación”.



Según supo El País, el empleado del boliche que fue despedido tras ser acusado de discriminar, será retomado en otra empresa de los mismos dueños.



Una vez que la IMM reciba los descargos, adoptará una decisión (sancionar o no hacerlo), la cual será independiente de la resolución de Fiscalía, anticipó Pérez.



“Si nunca se hubiera hecho la denuncia en Fiscalía, nuestro trámite hubiera seguido igual”, indicó. “Hasta no tener todos los elementos, nosotros no podemos accionar. En cuanto a los espectáculos públicos, se toman medidas de urgencia cuando hay riesgo de vida y es necesario hacer una clausura, por ejemplo, sino, se sigue todo el proceso”, agregó Pérez.