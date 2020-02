IMM decidió retirar multa de $65.000 a Un Solo Uruguay por instalar monolito en plaza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pasado setiembre la Intendencia de Montevideo había resuelto aplicar a la organización Un Solo Uruguay una multa equivalente al monto de 55 unidades reajustables (unos $65.000), por la instalación irregular de un monumento no autorizado en la Plazuela Carlos María Ramírez, ubicada en la intersección de la Avenida De las Leyes con la calle Ramón Escobar, a pasos del Palacio Legislativo.



El monolito de un metro y medio de altura había sido instalado el pasado 5 de setiembre, durante la última movilización de protesta del grupo ruralista de autoconvocados.



Este miércoles, sin embargo, la organización indicó a través de un comunicado que la Intendencia de Montevideo les informó el martes que había decidido retirar la sanción económica que había establecido.



“Si bien el proceso para la devolución de la misma por parte del gobierno departamental no ha finalizado es una buena señal que se reconozcan las injusticias”, marca el comunicado



El texto agrega: “Seguiremos el proceso abierto en la Intendencia, sin abandonar la denuncia en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de quien aún no hemos tenido noticias”.

"Para poner un monolito o una placa en un espacio público hay todo un proceso que hace cualquier vecino de Montevideo", había dicho el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, en declaraciones al programa radial Doble Click de Del Sol Fm a mediados de setiembre y agregó: "Si no cualquiera podría nombrar una calle o un espacio público a fuerza de cantidad de gente".

En aquel momento el jefe comunal descartó retirar la multa. La multa no se retiraría "de la misma manera que no se le retira a los partidos políticos cuando ponen cartelería, ni a la gente es multada", había sostenido.