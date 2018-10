IMM comenzó a controlar que el 10% de menús sea sin sal

Desde ayer, un grupo de nutricionistas de la División Salud de la Intendencia de Montevideo comenzó a recorrer los distintos restaurantes para informar sobre la nueva reglamentación —que comenzó a regir a partir de ayer— y que establece que al menos el 10% del menú de los restaurantes, bares y comercios que vendan comida, deberá ser elaborado con alimentos sin sal agregada.

Asimismo, la normativa establece la obligación de que los saleros y otros elementos de aderezos con alto contenido en sodio no puedan estar sobre la mesa, y tampoco sean ofrecidos a los consumidores, salvo que el cliente lo solicite.

En las cartas de menú y en la cartelería interna del local se deberá colocar una leyenda claramente visible con el siguiente texto: "Menos sal, más vida. El consumo excesivo de sal de sodio es perjudicial para la salud".

Multas.

Los especialistas no solo asesorarán a los propietarios de los establecimientos sobre propuestas gastronómicas sin sal, sino que también tendrán la potestad de sancionar. Para medir la cantidad de sal de los platos, contarán con equipamiento específico.

La multa para quienes incumplan con la nueva reglamentación será de 5 Unidades Reajustables, unos 5.400 pesos.

En caso de que el comercio siga incumpliendo la normativa, las multas irán en aumento.

Opinión.

Muchos comerciantes aseguran que como elaboran los alimentos en el momento, la normativa no les afecta ya que por lo general no le agregan sal a las comidas, sino que dejan que el cliente elija si quiere o no.

Pero para los casos de los alimentos que se realizan con anticipación algunos restaurantes se mostraron preocupados. "Si yo hago el 10% de las milanesas sin sal y no las vendemos, ¿quién se hace cargo de esa pérdida?", dijo el encargado de un restaurante.

La política de combate al consumo de la sal comenzó hace cuatro años, con la prohibición a bares y restaurantes de colocar saleros en sus mesas.

Las disposiciones concuerdan con el Plan de acción mundial para la prevención y control de las Enfermedades No Transmisibles 2013-2020, de la Organización Mundial de la Salud.