IMM aporta $ 1 millón para página de Facebook

La Intendencia de Montevideo suscribirá un convenio con la empresa Romochka S.R.L., responsable de la página de Facebook "Si lo venís a buscar, es tuyo!", a la cual concederá un apoyo económico de $ 1.098.000 para el desarrollo de una nueva plataforma y aplicación web. Este monto se utilizará para "asumir los costos de mantenimiento y soporte técnico, servicio de moderación y back-office (actividades de apoyo a la empresa), gestión del proyecto y costos administrativos", por un período de seis meses.

"Si lo venís a buscar, es tuyo!" es una red abierta a donaciones que viene promoviendo desde hace dos años el intercambio de objetos entre personas para su reutilización. La idea es que quien tenga algo de lo que se va a deshacer —y que le pueda servir a otro— haga una publicación junto a una foto en la página de Facebook. La persona que hace el posteo elige después a uno de los interesados para que vaya a retirar el objeto, sin costo alguno.

La plataforma funciona como un grupo cerrado en Facebook y cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII). También tiene un sitio web (silovenisabuscarestuyo.com) en el que se destaca que más de 50.000 artículos ofrecidos han conseguido un nuevo dueño y que las publicaciones se hacen a través de Facebook, donde se aceptan un máximo de 100 solicitudes de ingreso por día.

En noviembre de 2016, la Intendencia de Montevideo declaró "de interés" la iniciativa y destacó que es necesario "potenciar proyectos como éste, ya que permiten extender la vida útil de los objetos y reducir la cantidad de residuos que son dispuestos en los contenedores".

Miles de seguidores.

La página de Facebook tenía hasta ayer 54.283 seguidores (700 se incorporaron en un mes). En solo 24 horas se hicieron 901 publicaciones: 9.744 en los últimos 30 días.

Pero el buscador de la red social arroja otras páginas con el mismo nombre o con una denominación similar. Una de ellas es "Si lo venís a buscar es tuyo Montevideo - Canelones", que tiene 19.457 seguidores.

El miércoles, una usuaria de esta última página que vive en Parque Batlle, de nombre María Laura Guglialmelli, publicó que donaba un ropero en buen estado. Decenas de personas se anotaron para ir a buscarlo, en algún caso explicando la necesidad: "Es para alguien a quien se le inundó su hogar con el temporal y lo necesita realmente, ya que las pérdidas fueron grandes".

Las reglas.

Las condiciones de uso del grupo "oficial" aclaran que cada usuario es responsable de la seguridad en el manejo de sus datos privados y de las consecuencias derivadas de su accionar en el portal.

A su vez, quien dona un artículo es responsable de su origen y veracidad, decide libremente a quién y en qué condiciones realiza la entrega, "siendo único garante de su seguridad". Del otro lado, quien acepta un artículo se responsabiliza "por el estado en que lo recibe y cualquier consecuencia derivada de ello".

También se aclara que el administrador del sitio no es responsable por los comentarios o usos abusivos que puedan hacer los miembros del grupo. Las condiciones de uso culminan diciendo: "Se exhorta a los usuarios a proceder con respeto y tolerancia. Las publicaciones —aceptados o no para aparecer en el muro— podrán ser replicadas con fines ilustrativos en las otras plataformas oficiales (grupos, fan page, web, etc.)".

En tanto, en el grupo "Si lo venís a buscar es tuyo, Montevideo - Canelones", se agrega que no se puede hablar "ni de política, ni de fútbol, ni de religión". Y tampoco "faltar el respeto" o "discriminar en cualquier forma".