IMM aplicó casi 7.000 multas a taxis y 1.800 a ómnibus

Desde 2017, Montevideo tiene una forma diferente de penalizar a los ómnibus de la ciudad por sus condiciones de higiene y mantenimiento. El año pasado, a las empresas que integran el Sistema de Transporte Metropolitano les aplicaron 1.834 multas por estas causas.



En octubre de 2017, la comuna firmó una resolución por la cual se proponía mejorar las condiciones de viaje en el sistema de transporte colectivo para mitigar el descenso en la venta de boletos. El método: regular el uso de la radio y mejorar la limpieza y conservación de los vehículos. Para ello, dispuso que las sanciones oscilaran entre una y dos unidades reajustables (entre $ 1.162 y $ 2.332). Cutcsa, por ser la compañía con la flota más amplia, fue la más afectada: tuvo 1.091 sanciones en 2018. Le siguió Coetc (399), Ucot (204) y Come (100).



Los datos, solicitados por El País a la IMM al amparo de la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381), no contemplan en este caso las multas por exceso de velocidad y cruces con luz roja.

La mayoría de las sanciones fueron por problemas en el interior del vehículo. En donde los inspectores más percataron problemas fue en la cabina del conductor y del guarda. Allí se constataron 292 infracciones por suciedad notoria, “desorden” y utensilios de limpieza visibles en cada uno de estos espacios.



El segundo motivo por el que fueron más penalizados obedeció a las roturas y ausencia de cortinas en los vehículos (232 infracciones) y el “desorden” y la cartelería “sin actualizar” en la parte del conductor (115). En los accesos, escalones y pisos se encontró “suciedad acumulada, manchas y pegotes”. Esto motivó que se aplicaran 178 multas.

Hubo algunos rubros en los que los ómnibus de todas las compañías pasaron el año con sobresaliente. Los asientos y tapizados no tenían roturas por lo que la Intendencia no aplicó multas. Además, casi todas las unidades tienen papeleras y no se detectaron roturas de los pisos ni de los vidrios de las ventanas.



El objetivo de la reglamentación era también controlar las emisiones radiales. Por eso, el intendente impuso que los decibeles no podían pasar los 60. En 2018, hubo dos multas a ómnibus de Cutcsa por este tema y en lo que va de 2019 un vehículo de la misma empresa recibió otra.



En la parte exterior de los coches, se constató que la parte más dañada es el parabrisas. La Intendencia halló que tenían roturas o rayones. Por este tema, la administración municipal colocó 232 multas a todas las empresas. En segundo término, se detectaron imperfecciones en la carrocería: roturas, ausencia de partes y pintura deficiente. Se aplicaron 164 sanciones.

Inspectores aplicaron 327 multas porque estacionaron en sitios prohibidos. Foto: archivo El País

Taxis.

En 2018, la Intendencia colocó 6.953 multas a los taxis, lo que representó un 8% menos con respecto al año anterior, según cifras de la Dirección de Transporte a las que accedió El País. De ese total, 2.283 fueron por circular con exceso de velocidad y 1.272 por cruzar o girar con luz roja.



Los inspectores aplicaron 327 multas porque estos vehículos estacionaron en sitios prohibidos o en zonas de carga y descarga de mercadería.



Hubo 254 sanciones a conductores que circulaban con deuda de patente. Y 290 fueron por tener la carrocería en malas condiciones.

La Intendencia también multó porque el chofer no llevaba la licencia al momento de la inspección (78) y por conducir “con imprudencia” (136).



Hubo algunos episodios no muy cuantiosos por los cuales la Intendencia fue implacable: por estacionar en la acera, por una “marcha atrás innecesaria”, estacionar a contramano y por “uso indebido de la bocina”.