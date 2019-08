IMM ya aplicó 1.000 multas por cartelería política en las calles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Montevideo, Christian Di Candia, dijo que ya se aplicaron 1.000 multas por cartelería política ubicada en la vía pública, 400 de las cuales fueron para el Partido Nacional.

“La multa es de 4 UR ($ 4.672) por cartel mal colocado. Pero la Intendencia no pone una multa por cartel porque sería impagable”, apuntó el intendente al ser entrevistado ayer en el programa Desayunos Informales de Canal 12.



“La Intendencia fiscaliza permanentemente, no solo en período electoral. Todavía quedan muchos carteles. La normativa actual no cuida la ciudad de la manera en que entendemos que debería hacerlo, por eso tratamos de modificarla”, indicó.

Como diera cuenta El País, el proyecto enviado por Di Candia a la Junta Departamental para ampliar la zona de prohibición para los carteles políticos quedó “encajonado” en el legislativo comunal, incluso por falta de interés dentro de su misma fuerza política, el Frente Amplio.



“En la Junta Departamental entienden que no es el momento político para tratar este tema. Se necesita un acuerdo partidario suficientemente amplio, porque poco sentido tiene que se tenga a la mitad del sistema político en contra”, indicó Di Candia.



“Es el formato de publicidad electoral más económico. Tampoco pretendemos eliminar el espacio público como espacio político, pero se trata de darle un orden. Llegamos a ver carteles de tamaños obscenos”, agregó.