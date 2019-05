IMM anunció a vecinos que extenderá plazo de evaluación de los bancos en Plaza Zabala

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A través de una carta enviada por la arquitecta Silvana Pissano, directora de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo, la comuna comunicó a los vecinos de Ciudad Vieja que se mantendrá el proyecto de "estaciones de descanso" que se instalaron en la Plaza Zabala.



Pissano indicó que se trata de una intervención denominada "blanda" lo que implica, según explicó, que se debe monitorear en el tiempo para decidir su continuidad. En este caso los bancos permanecerán en el lugar de 8 a 9 meses ya que se busca "contemplar el período estival en la evaluación".

"La pauta de evaluación incorporará una dimensión cuantitativa y una más cualitativa, que recogerá opiniones también sobre la experiencia de uso y del diseño existente", indicó la directora en la carta.



Consultada por El País, Chichila Irazabal -una vecina de Ciudad Vieja que pertenece a la comisión de vecinos de Plaza Zabala que busca que las "estaciones de descanso" sean retiradas- indicó que la respuesta otorgada por la intendencia no es la que esperaban ya que lejos de dar marcha atrás se anunció que estarán no 6 sino 9 meses.



"La propuesta no está en remover los bancos, solo algunos puntuales para hacer cosas evidentemente necesarias porque no lo hicieron en el proyecto" como dejar espacio para carga y descarga, estacionamiento de ambulancias o accesos a personas en sillas de ruedas, indicó.



Además el color elegido para pintar la calle se cambiará de amarillo por gris, algo con lo que Irazabal estuvo de acuerdo ya que considera que es más acorde con la zona.

Tras la carta, los vecinos contestaron que esperaban una reunión de parte de la comuna en la que pudieran dialogar ambas partes. "Nos sorprendió esta repuesta, donde se nos informa por mail la decisión tomada institucionalmente", indicaron.



Por su parte, Irazabal informó que los vecinos se van a dar "dos días para meditar y pensar qué hacer" acerca de si tomarán alguna medida tras la respuesta de la comuna.