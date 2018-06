Iglesia del Cerrito tendrá por fin una plaza pública

Cinco años después de haberse aprobado un Presupuesto Participativo para construir una plaza frente a la Iglesia del Cerrito de la Victoria, comenzarnos los movimientos de tierra y materiales para recuperar este espacio para el barrio. Durante décadas, el amplio terreno que se encuentra frente por frente al santuario fue baldío, cancha de basquetbol y refugio de indigentes y adictos. Prácticamente todo al mismo tiempo.

"Lo que se propuso es una plaza que se llama Mirador del Cerrito y que lleva bancos, juegos y alguna cancha. Es bien un espacio público en un predio que es bastante amplio y que creo que es bueno para el disfrute de la gente. Lástima que se demoró tanto", relató ayer a El País la concejal del Municipio D Carolina Murphy.

Hace muchos años la Iglesia Católica cedió a la Intendencia el terreno para crear allí un "espacio libre enjardinado". Esa transferencia, que se acordó en su momento, solo se haría efectiva cuando se expropiaran dos de los padrones que estaban colonizados por intrusos. Y aunque la obra obtuvo 340 votos en el Presupuesto Participativo de 2013, lo papeles no se encontraban en regla como para poder concretarla.

En 2007 se habían hecho algunos movimientos en el terreno y algunos vecinos pensaron que finalmente se transformaría en una plaza; incluso cuando una parte se encontraba ocupada por un hombre que tenía una chatarrería con varios coches semidesguazados. Se hizo una vereda perimetral para unir dos predios, se construyó un terraplén sobre la calle Norberto Ortiz para nivelar los padrones con la vereda, se despejó la vieja cancha de basquetbol y se colocaron nuevos tableros, junto con iluminación. No se pudo sin embargo recuperar una cancha de bochas que había en el lugar. Finalmente, esas "mejoras" quedaron en la nada: el terreno volvió a sumirse en el abandono.

"Hubo varios inconvenientes en el medio. La Curia cedió el predio y tenía entendido que la donación ya estaba hecha, pero eso no fue así. En los controles que se hacen de los proyectos del Presupuesto Participativo en el Comunal 11, al igual que el que se hizo a nivel departamental, nadie reparó en que la Intendencia no tenía la propiedad. Después se puso a votación de los vecinos, pero el tema del terreno no estaba resuelto", explicó Murphy.

"En el medio pasó que había una parte del predio que estaba ocupada por una familia que vivía allí y hubo que hacer una división del terreno para no tener que esperar por el realojo. Después se terminó la cesión", agregó la concejal del Municipio D.

En el corto plazo.

Muchos vecinos sueñan desde hace años con tener una plaza en ese lugar, entre otras cosas porque el espacio y el punto geográfico lo ameritan. La obra, para la que se utilizarán los $ 3 millones que otorga el Presupuesto Participativo, estará pronta en aproximadamente dos meses.

Miguel Di Ruocco, actual asesor del senador Luis Lacalle Pou en materia de Vivienda, fue una de las personas que hizo gestiones para que la intervención pudiera concretarse.

Di Ruocco dijo a El País que no se había podido ejecutar hasta ahora por "una grave equivocación que cometió la Intendencia". "Hay un problema interno en la IMM, que en un primer filtro de proyectos del Presupuesto Participativo, no detectó que el terreno tenía problemas con los títulos", indicó.

El Santuario Nacional del Sagrado Corazón de Jesús, más conocido como Iglesia del Cerrito de la Victoria, se comenzó a construir en 1919 y fue declarado Patrimonio Histórico Nacional en 1975.