Identidades no binarias serán incluidas en el próximo Censo, anunció el Mides

A partir del año que viene, identidades no binarias serán incluidas en el próximo censo, anunció este martes la gerenta del Área de Promoción Sociocultural del Ministerio de Desarrollo (Mides), Rosa Méndez. "Hemos logrado en varias reuniones que hemos tenido con el Instituto Nacional de Estadisticas (INE) incluir la identidad de género como variable, pero lo mas importante es también incluir las identidades no binarias, de género fluido", explicó.

En ese sentido, Méndez confirmó que quedarán incluidas dentro del cuestionario del próximo censo, y agregó que “gracias a eso”, se podrá “tener números estadísticos para poder trabajar después en políticas públicas, pensando en estas identidades que están irrumpiendo y que no han sido tenidas en cuenta”.



Las personas no binarias son aquellas que no necesariamente se identifican con los géneros masculino o femenino. Pueden fluctuar en su género, ser ambos, ninguno u otros que rompen con el binario.



Por otro lado, Méndez también contó que, hasta el momento, llevan 220 solicitudes en la Ley Integral para Personas Trans para la Comisión reparatoria para personas trans, que vivieron violencia institucional de acuerdo a su identidad de género.

Esa ley, aprobada en 2018, establece que “toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal, de asignación u otro”, y, además, busca el “diseño, promoción e implementación de políticas públicas y de acciones afirmativas en los ámbitos público y privado, dirigidas a las personas trans”.



En ese sentido, contó que llevan 144 solicitudes aprobadas, algo que calificó como un “avance importantísimo”, porque la comisión no a ha dejado de sesionar.



Al ser consultada sobre cuáles eran las actividades principales que se desarrollarían este mes, Méndez dijo que se hará la de “Memoria y Visibilidad Trans”.



“La idea aquí es tener un reconocimiento de todo el activismo que ha hecho la población trans en nuestro Uruguay. La población trans ha sido muy discriminada, vulnerada y estigmatizada, e incluso, desde su casa a muy temprana edad han sido excluídas. Incluso de los centros educativos, así que para nosotros es importantísimo que tengan su lugar, que tengan una mesa de conservatorio, contando lo que ha sido la lucha, y principalmente los desafíos que tenemos hacia adelante para esta población”, concluyó.