Idea de demoler paradores enfrenta a IMM y Municipio

La idea de tirar abajo los paradores de la playa Pocitos, porque el estado de abandono fomenta el refugio de personas en situación de calle y las construcciones alterarían las dunas, generó ayer una andanada de críticas. Como diera cuenta El País, tanto el local de la rambla y Pagola como el de la rambla y Avenida Brasil tienen sus concesiones vencidas, luego de varias extensiones de contrato. Y esto ha generado distintos problemas que incluso afectan la Certificación ISO 9.001 de las playas que hace el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT).

El alcalde del Municipio CH, Andrés Abt, dijo que se opone a la demolición de los emblemáticos paradores, que se puede hallar una solución al tema de la arena, y reclamó soluciones al problema de fondo de las personas en situación de calle.

Ayer, el director de Promoción Económica de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Posada, declaró en varios medios que la Intendencia no pretende demolerlos, sino, por el contrario, mejorarlos y “potenciarlos”.

También aseguró que no ha visto “ningún informe técnico que indique que los parado- res pongan en riesgo la certificación”.

Sin embargo, un informe del Sistema de Gestión de Playas (SGA) de la Intendencia, en poder de El País, contradice lo declarado por el jerarca. Bajo el título “Recomendaciones”, el referido documento señala: “Una manera de controlar la pérdida de arena en este sector es retirar los paradores a mediano plazo y sustituirlos por estructuras desmontables para dar servicios en temporada”.

El “Relevamiento de estructuras destinadas a fines comerciales en playas certificadas” agrega que “en las dunas que se encuentran frente a los paradores Thelma y Salmuera se muestran evidencias de la deflación y pérdida de la vegetación que fija la arena. Esto se debe a que el tránsito peatonal expone la arena a la acción del viento quedando vulnerable a los procesos de transporte, dando lugar a la erosión”, agrega el documento.

Paradores de Pocitos que la IMM planea demoler. Foto: Leonardo Mainé

Reacciones

Ciudadanos y distintos actores políticos se pronunciaron ayer a través de las redes en contra de la idea de la administración Di Candia de demoler los paradores de la playa Pocitos. Uno de ellos fue Óscar Costa, asesor de campaña del precandidato blanco Juan Sartori, quien hizo hincapié en la vinculación del tema con las personas que duermen a la intemperie. “¿Será la forma de ocultar el fracaso de las políticas económicas y sociales del FA?”, se preguntó en Twitter.

El edil de la Lista 250 del Partido Nacional Javier Barrios Bove utilizó la misma red sociales para señalar que “la solución más fácil es barrer para abajo de la alfombra, que no se vean los datos que dio el Mides del aumento de gente durmiendo en la calle”.

También desde tiendas nacionalistas, el edil Diego Rodríguez Salomón (sector Aire Fresco) se pronunció molesto. Y elaboró un pedido de informes que en las próximas horas estará llegando a la Intendencia de Montevideo.

Desde el Partido Colorado, la lista 30600, que encabeza Ernesto Talvi, señaló: “Una vez más, el Frente Amplio cierra los ojos frente a un problema grave, y quiere curar una herida de bala con una curita. El verdadero problema a atacar no es el lugar donde duermen los indigentes; es la indigencia”.

Partido Nacional envía pedidos de informe a la Intendencia

La idea del Comité de Playas de la IMM de demoler los paradores de la rambla de Pocitos motivó un pedido de informes del edil nacionalista Diego Rodríguez Salomón.

“La lógica frenteamplista ha sido ocultar, tapar o sustituir las cosas que no funcionan y le generan al gobierno un dolor de cabeza. Cuando explotaban los cajeros, decidieron quitarlos y restringir el acceso a los mismos. Como la delincuencia va ganando, el ministro Bonomi pide que los ciudadanos se dejen robar, también decidieron cercar el BROU de 18 de Julio para que la gente no pueda dormir ahí. Estas medidas, además de no solucionar el problema de fondo, son ridículas. Ahora, siguiendo esa lógica, quieren tirar los paradores de la Pocitos porque en ellos duermen personas en situación de calle”, dijo el edil de la lista 404.