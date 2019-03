Se hundió un tramo de vereda y calle en la rambla de Punta Fría

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un tramo de la rambla de Punta Fría y del Argentino Hotel apareció hoy con un hundimiento en la calle y la vereda. El municipio de Piriápolis informó que el hundimiento se produjo "debido a los fuertes vientos de las últimas horas" producto de un "intenso temporal del mar".

La Intendencia de Maldonado informó que en Punta Fría "se registró el hundimiento de la calzada, y la rotura del muro y la vereda, al tiempo que en las inmediaciones del Argentino Hotel volaron algunas baldosas".



Ya se había producido un hundimiento en la Rambla de Punta Fría, pero "este hundimiento es aproximadamente a unos 50 mts. del ocurrido anteriormente y que fue reparado", informó el municipio de Piriápolis.

El director general de Obras y Talleres de la Intendencia de Maldonado Jesús Bentancur, informó que ya se trabaja para gestionar la reparación, según informó la Intendencia.

Foto: Ricardo Figueredo

En la costa de la bahía de Maldonado la fuerza del mar y del viento (Sudestada) se hizo sentir a la altura de las paradas 7, 12 y 17 de la playa Mansa.



En ese lugar, la presencia de los geotubos, los elementos enterrados tiempo atrás para fijar el médano, evitaron daños mayores en el lugar, dijo el intendente del departamento Enrique Antía.



En tanto, en el puerto de Punta del Este la marea causada por la sudestada provocó la inundación de los locales de venta de pescado, mejillones y mariscos. En algunos comercios se produjo la rotura de freezer empleados para el mantenimiento de la mercadería, entre otros electrodomésticos.



Además la rambla ubicada a la altura de la playa El Emir recibió una gran cantidad de arena. Las autoridades municipales enviaron maquinaria pesada y camiones para limpiar el lugar.



Por esta razón el tránsito fue cortado durante casi toda la mañana de este lunes mientras se realizaron las actividades de limpieza y de retiro de la arena arrojada por el fuerte temporal de viento registrado.

Foto: Ricardo Figueredo

El mismo fenómeno se registró en otros puntos de la costa del departamento. Desde el gobierno departamental de Maldonado se pidió a los conductores que transiten con precaución en las ramblas y calles ubicadas en la zona costera del departamento por la presencia de arena en el asfalto.



Antía se refirió al respecto: “Nos despertamos con el daño. Todavía no evaluamos nada. Fue fuerte el temporal de ayer. En la noche cuando llegaba desde Montevideo paré en algunos lugares de la costa para verlo. El agua estaba brava. Llegaba hasta donde están las casillas de los guardavidas. En casi todos lados pasaba para atrás. Y en algunos lados estaba golpeando sobre los médanos y la costa. Fui expresamente donde estaban los geotubos instalados y me alegré de haber hecho esa inversión porque atajó todo. En la paradas 7, 12 y 17 el geotubo tuvo un gran trabajo de aguantar el golpe de la ola. Si no teníamos más daño ahí”.



El intendente sostuvo que también se evalúa los daños causados por el temporal en la zona de Piriápolis. El jefe comunal recordó que la Intendencia de Maldonado realizó una fuerte inversión para recuperar los daños causados en la rambla de playa Fría y en otros puntos de esa zona en el temporal del año 2017.



“En Piriápolis me gasté mucha plata. Alguna vez el gobierno nacional tendrá que mandar plata para tapar el agujero. Plata nunca vino”, señaló Antía al asegurar que las partidas de dinero prometidas por el presidente Tabaré Vázquez en esa ocasión del temporada del 2017 nunca llegaron a Maldonado