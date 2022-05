Hubo 142 fallecidos por incendio en tres años; Bomberos lanzó campaña de prevención

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Dirección Nacional de Bomberos presentó la campaña “nunca pasa hasta que te pasa”, que tiene como objetivo que la gente tome conciencia de que los accidentes que derivan en incendios “son cuestión de segundos, en hechos cotidianos, y que nadie está de a salvo de que le pueda suceder”, informó este viernes el Ministerio del Interior.

En este marco, el director de Bomberos, Ricardo Riaño, informó que en Uruguay hay un promedio de 365 personas que sufren intoxicación por combustión al año. Además, puntualizó que en los últimos tres años hubo 142 fallecidos por incendios y en lo que va del 2022, siete.

El jerarca resaltó los peligros de la utilización de acelerantes en las estufas a leña, la no ventilación de los lugares donde se utiliza un elemento de calefacción con llama al descubierto y darle un uso no adecuado en general a los elementos de calefacción.



“Apuntamos con esta campaña a que la gente tome consciencia de las acciones que no deben de realizar para que no ocurran estos siniestros”, afirmó.



Consultado respecto a las causas más comunes de estos incendios, el director señaló que “están muy vinculadas con actos humanos imprudentes”. “Algunos (de estos incendios se generan) por desconocimiento, pero la imprudencia sobreviene en todos los casos”, afirmó.

Por su parte, la gerenta general del Centro Nacional de Atención al Quemado (Cenaque), Cecilia Hackembruch, destacó que “la mayoría de las quemaduras son por accidentes o incidentes domésticos”.



En esta línea, el Ministerio del Interior informó que el 48% de los ingresos al Cenaque corresponden a accidentes domésticos; la cartera también puntualizó que 31% de las personas que ingresan al Centro fallecen.

A su vez, Hackembruch advirtió sobre las instalaciones eléctricas, que son la causa de las quemaduras de un 30% de las personas que ingresan al Cenaque.

Qué hacer ante una quemadura

Consultada respecto a qué se debe hacer cuando una persona se quema, la gerenta general dijo que en primer lugar hay que pedir ayuda y, en lo posible, sacarle la ropa a la persona que se está quemando, dado que la vestimenta es un elemento combustible y fuente de infección.



También enfatizó la importancia del uso del agua. “La persona tiene que poner el lugar afectado al menos 20 minutos abajo del agua porque si no la quemadura se profundiza”, explicó.