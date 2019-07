Hoy es el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico: cómo identificar las biodegradables

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este miércoles se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico con el fin de llamar advertir sobre del daño que causan las bolsas de plástico. En Uruguay, desde este lunes se empezó a prohibir la venta de bolsas de plástico en pequeños comercios.

Desde el 1° de julio ya no se pueden entregar bolsas de nylon pequeñas (de un tamaño inferior a los 50 x 40 centímetros), habituales en la venta de productos de farmacia o artículos de ferretería. Tampoco se podrán utilizar envoltorios plásticos para distribuir recibos de UTE u otros servicios públicos, ni para vender periódicos. En este último caso, solo se haría una excepción en días de lluvia o “condiciones de humedad excepcionales”. Los comercios solo pueden vender o entregar las bolsas plásticas biodegradables o compostables certificadas o las bolsas de plástico reciclado que contengan la constancia de cumplimiento. Además, deben cobrar las bolsas $4.



Pero, ¿cómo se identifica a una bolsa biodebradable?



1) Las bolsas biodegradables son más ásperas y más rugosas que las bolsas de plástico. Además pueden tener olor.



2) En cuanto al color el mismo es semi-transparente. Esto se debe a que su procesamiento no puede conllevar colores porque afecta los tiempos de biodegradación y lo convierten en un producto no biodegradable. De todas formas sí puede tener una tinta en uno de los lados.



3) En total este tipo de bolsas al estar en contacto con agua, aire o luz solar lleva un proceso de biodegradación de aproximadamente en 18 meses .



4) Más allá de estas especificaciones, las bolsas biodegradables deben llevar un certificado con la siguiente información:

- Razón social de fabricante/importador

- País de origen

- N° de lote

. Fecha fabricación



5) Además deberán tener impreso el siguiente logo, ocupando al menos una superficie de 4 x 3,5 cm.



El Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente advirtió que "la venta o entrega a cualquier título de bolsas plásticas que no cuenten con la certificación y/o logo correspondiente o la entrega gratuita de bolsas plásticas es considerada una infracción grave correspondiéndose una multa mínima de 50UR", esto es $ 58.346.