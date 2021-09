La historia de los gemelos hechos por un guasquero que Lacalle Pou usó en la ONU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La idea surgió en 2014, durante la época de elecciones. Cecilia Nacimiento, militante del Partido Nacional, estaba en la Fiesta de la Patria Gaucha de Tacuarembó junto con su padre y su primo Martín Nacimento. En ese entonces Luis Lacalle Pou era candidato y Cecilia pensaba qué podía regalarle para cuando saliera electo presidente.

Finalmente se decidió: quería que su primo Martín, un joven guasquero que en su día a día trabaja en un campo en Salto, hiciera unos gemelos con tiento de cuero para que Lacalle Pou los usara cuando fuera mandatario. Al poco tiempo le llegaron.



"Son muy chiquitos y muy delicaditos y al poco de que mi primo me los mandó, los guardé y los perdí. Pasó el tiempo, perdimos las elecciones y hace un tiempo estaba ordenando mi casa y aparecen los gemelos", cuenta Cecilia a El País. "Los vi y pensé 'tienen que llegar sí o sí, porque esta vez tenemos que ganar'", contó.



Durante un acto se acercó a Lacalle Pou y se los entregó. "Los miraba y los miraba, decía '¡pa!, qué trabajo'. Me pidió el teléfono de mi primo y le agradeció por el regalo", relató.



La primera vez que supo que los usó, fue cuando el presidente fue al Instituto Nacional de Carnes, luego se los vio en una entrevista en Subrayado (Canal 10). Pero el miércoles llegó la sorpresa: "Estaba en la Rural del Prado, mi madre le pidió una foto y cuando me vio me dijo 'Cecilia, los gemelos que me hicieron se van conmigo a Estados Unidos'".



Efectivamente, mientras hablaba frente a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el mundo lo miraba, Lacalle Pou llevaba los gemelos.

Fue el periodista Alejandro Figueredo quien los mostró de cerca en su cuenta de Twitter desde Estados Unidos.

Una nota de color. Son los gemelos que usó @LuisLacallePou durante su discurso #UNGA Se los regaló especialmente un joven guasquero de Tacuarembó, Martín Nacimiento. Una artesanía en tiento del corazón del país para lucir ante los ojos del mundo. pic.twitter.com/qKV6JeJwTX — Alejandro Figueredo (@afigue2010) September 22, 2021

Un hobby

Juan Martín Nacimento nació en Tacuarembó, como toda su familia, pero actualmente trabaja en un campo de Salto. La guasquería no es su oficio, sino que más bien la describe como un hobby que le gusta mucho.



Cuando tiene tiempo recuerda las enseñanzas de su tío, que fue quien lo inició en el mundo de las cuerdas y el cuero. "No vivo de eso, no me dedico a eso, solo me gusta mucho. Siempre me gustó aprender y conocer", contó durante una entrevista a una emisora local.

"Había visto gemelos de plata, de oro, de alpaca, pero nunca había visto que se hicieran con tiento. Traté hacerlos lo más parecido, pero uno de los problemas que tiene es que es algo muy miniatura y hay que hacerlo lo más fino posible", dijo.