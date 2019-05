“¿Hay pobres acá?”: la visita de la argentina con una charla Ted vista por millones 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mayra Arena llegó a la Huellla de Seregni vestida muy prolija, con zapatos de charol negros, pantalón de vestir y un poncho negro. Esta mujer de 27 años que se paró alrededor de las 19:00 horas de este miércoles frente a la audiencia en algún momento no tuvo para comer, fue madre a los 13 años y logró terminar la escuela hace siete años.

Tras una breve introducción de la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg, la argentina -conocida por su charla Ted vista por millones de personas “¿Qué piensan los pobres?”- comenzó a hablar de pobreza.

“¿Hay pobres acá? Levanten la mano los que trabajan. Todos levantan la mano, entonces no son pobres”, disparó.

“Tengo un privilegio que es no tener cara de pobre. Todos tenemos un imaginario de cómo es la cara de pobre o cómo es la pinta”, agregó.



Arena también se refirió a cuál es el “pobre más riesgoso”: el marginal. “Es un peligro para sí mismo porque crecer en cuestiones marginales, violentas en ese nivel de pobreza, modifican tu carácter. Además de tener menos recursos, menos estímulos, menos formación, además de todas esas desventajas tenés ese resentimiento”, dijo.



“La sociedad se ha encargado de que esté resentido y ese problema no es solamente económico. Si agarramos a ese sujeto y le damos esa ayuda económica quizás sea peor porque esa rebeldía viene acompañada de violencia o de adicciones”, sostuvo.



“Después están los pobres de ‘raza’, me refiero a los que sólo conocemos la vida en la pobreza y nuestros padres también. Somos los mejores pobres porque sabemos sobrevivir sin plata y sabemos dónde pedir. Sabemos sobrellevar esa vida sin la violencia del resentido y sin la amargura del que es pobre y no sabía lo que era”, dijo.

Por último se refirió a los de “clase baja”. “Son los que culturalmente hablando accedimos a mejores condiciones laborales. Sin embargo la sociedad cuando odia al pobre no lo deja de ver como pobre. El pobre que gana plata es un pobre con plata”, planteó.



“A los pobres que nos va un poco mejor se nos nota más. Cuando tenés este ascenso socioeconómico es muy jodido encontrarte en un nuevo lugar”, expresó Arena. “Te da vergüenza contar que viajaste en avión o probaste comidas que no imaginaste probar”, ejemplificó.

Arena también habló del “piojo resucitado”. “Es terrible, porque se muere de ganas de ser como su antiguo opresor”, expresó. “El piojo resucitado quiere eliminar al pobre del sistema porque piensa que no se esforzaron tanto como él”, agregó.