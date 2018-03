Habló la madre del niño baleado:"Él perdona" a quien disparó y pide "que no lo haga más"

Franco, el niño que el jueves pasado fue baleado en el pecho mientras jugaba en una plaza en Casavalle, sigue internado en el Hospital Pereira Rossell y se recupera favorablemente.



Su mamá, Rosana, fue entrevistada esta mañana en Subrayado y contó que accedió a hablar con el medio ya que tiene un mensaje de su hijo para hacer llegar al hombre que le disparó: "Él lo perdona", pero pide "que no lo haga más, porque va a seguir lastimando niños”. Dijo, además, que “no lo quería preso”.



La mujer, sin embargo, dijo que ella no perdona al sujeto que disparó el arma e hirió a Franco: “Yo no lo perdono, que lo vaya sabiendo”, dijo.



“Me parece que él tiene que pagar lo que hizo, porque él sacó un arma y lastimó. No le guardo rencor porque mi hijo está vivo, pero no tenía que haber hecho eso”, opinó.



Y agregó que "con las disculpas no se gana nada, porque mi hijo se podía haber muerto. Que le dé gracias a Dios que el (Franco) está vivo y que va a salir, pero mi hijo podía haber estado muerto”.



El joven detenido es conocido como "El Fofón", tiene 19 años y no posee antecedentes penales. Se trata de un sujeto vinculado a los "Camala", una banda que mantiene un antiguo enfrentamiento por el control de la venta de drogas en la zona con los "Chinga", grupo al que pertenece la mujer de 38 años a quien intentaron atacar el miércoles, según fuentes policiales.



El subdirector del Hospital Pediátrico, Gabriel Peluffo, dijo hoy en rueda de prensa que el niño salió de CTI y es atendido en cuidados intermedios. "Lo peor ha pasado", dijo.



Franco evoluciona favorablemente, aunque la bala aún está alojada en su hombro. De todas maneras no hay ninguna función vital afectada y no tiene secuelas, agregó Peluffo.