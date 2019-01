Guía de Navidad: ideas para la cena, cómo estará el tiempo y qué estará abierto

Con la llegada de la Navidad también llegan las mismas incertidumbres de todos los años: ¿cómo va a estar el tiempo?, ¿hay transporte?, ¿qué vamos a comer?

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indicó en su pronóstico que en la noche del 24 el cielo se presentará principalmente despejado y se registrará un leve aumento de las temperaturas con máximas de 28° y 30° y mínimas de 18° a 21°.



Para esa noche no se esperan lluvias por lo que una cena al aire libre es una opción.



Para el martes 25 si bien tampoco están pronosticadas lluvias el cielo estará entre algo nuboso y nuboso. Sin embargo las temperaturas se mantendrán en el mismo promedio.

Debido al homicidio de un taxista, la Unott resuelve si realiza hoy un paro general de todo el transporte.

Formalmente hasta ahora las últimas salidas de ómnibus capitalinos serán a las 19:30 horas. La Intendencia de Montevideo (IMM) informó que además, ese mismo día comienzan a regir los horarios de verano para el transporte público.



El martes 25 de diciembre habrá servicio especial, con menos frecuencias que un día domingo. Ese día las primeras salidas serán a partir de las 7 horas.



Para consultar el horario exacto que tendrá cada línea en esos días se puede ingresar a la web de la comuna y en la opción "tipo de día" se debe elegir Víspera de Navidad o Día de Navidad.

La comida suele ser el centro de esta festividad, tanto para los que están ansiosos para darse una comilona como para los que están pensando la manera de no perder la línea.



A punto ofrece recetas navideñas que van desde el tradicional pan dulce hasta una torta navideña de mini donas.



Para los que prefieren cuidarse esa noche los especialistas en nutrición aseguran que, aunque hay que disfrutar de esas instancias y de comer aquellos alimentos que suelen ser típicos de estas épocas, no hay que excederse; la "moderación" es la palabra que más repiten.



"Lo importante es conocerse, saber los límites. En estas épocas donde hay muchos alimentos en un mismo lugar, hay que elegir bien aquello que más nos guste y luego comer atentos, de forma lenta, masticando adecuadamente", explicó a El País la nutricionista Maren Torheim.



"Hay que comer algo que se desea, pero no en abundancia ni durante todo el tiempo. No atiborrarme de comida, sino comer con moderación. Si quiero probar cómo están los sandwiches y los pebetes, puedo comer uno de cada uno, pero no tres de cada uno", dijo. Y aclaró que es preferible comer menos de esas cosas y esperar al plato principal, según la presidenta de la Asociación Uruguaya de Dietistas y Nutricionistas (Audyn), Silvana Carrato.

Otro de los hechos a tener en cuenta es la mala relación entre las mascotas, principalmente los perros, y los fuegos artificiales. Para eso Alejandro Benech, profesor de la Facultad de Veterinaria, aseguró que lo ideal es no dejarlos solos y encerrados, sino que deben estar acompañados, mientras que las actitudes de los humanos deben ser normales y calmadas.



No se les debe acariciar más de la cuenta o acercarse de una manera poco habitual, ya que esas actitudes refuerzan las conductas de los animales.



A los gatos en cambio se les debe proporcionar un lugar aislado sonoramente, donde tengan un mueble alto para sentirse más seguros, así como una casita, caja o cama propia donde puedan refuguiarse. El sitio donde los gatos queden debe estar a oscuras o en semipenumbra.



Supermercados: comisión evaluará relación con proveedores. Foto: Fernando Ponzetto

Mañana martes 25 algunos comercios estarán cerrados durante todo el día. Otros abren con horarios especiales. Las cadenas Kinko y La Colonial tienen horario especial a confirmar en cada sucursal. También lo hace Tienda Inglesa: los locales de Casa Central, Lagomar, Propios, Parque Posadas y Pocitos abrirán el 25 de diciembre sus puertas de 10 a 18 horas. En tanto, los de Atlántida, Solanas, Punta Shopping y La Barra abrirán de 10 a 22 horas.