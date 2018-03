Guerra de shoppings en Punta del Este

La temporada de verano 2017/2018 se despidió con los primeros escarceos de lo que asoma como una guerra comercial entre los dos principales centros comerciales de la costa del departamento de Maldonado.



La confrontación será desatada a partir de las acciones judiciales y administrativas de la firma Netzaj Sociedad Anónima. Esta empresa es propietaria del shopping OH! del balneario de La Barra y efectuará la acción contra el Punta Shopping de Punta del Este.



El director de OH!, el empresario Javier Stolovistky, dijo a El País que el otro centro comercial impidió que tres conocidas marcas pudieran alquilar locales en La Barra cuando tenían todo listo para hacerlo. En total, según Stolovistky, fueron diez las marcas que no pudieron abrir en su complejo por decisión de los directivos de Punta Shopping.



El ejecutivo aseguró que sus abogados accionarán ante las reparticiones tanto administrativas como judiciales para hacer valer sus derechos.



“Cuatro años atrás, cuando arrancamos con OH!, tres conocidas marcas firmaron con nosotros para estar presentes en nuestra propuesta. Cuando todo hacía pensar que estas marcas abrirían los locales fueron advertidas por personas de Punta Shopping acerca de la existencia de una cláusula que les prohibía tanto por sí como a través de personas físicas o jurídicas con vinculaciones notorias con ellas, instalar otro local para comercializar los mismos rubros. Y con el mismo o con otro nombre en un radio ubicado a menos de 20 kilómetros del Punta Shopping”, explicó Stolovistky.



Si esto ocurriere, dijo, se expondrían a millonarios juicios de acuerdo a lo establecido en la cláusula que forma parte del contrato firmado con Punta Shopping. “Les dijeron que tendrían que pagar multas millonarias. Esa cláusula fue agregada justo cuando nosotros comenzamos a construir OH! Nadie le prestó atención a la letra chica. Cuando los clientes vinieron a hablar con nosotros nos dijeron que era una situación insalvable. Son durísimos para negociar. Fueron tres marcas que quisieron abrir y no pudieron por la existencia de esta cláusula”, agregó.



El País intentó contactar al gerente del Punta Shop-ping, quien fue informado del tema de consulta por su secretaria, pero esto no fue posible.